Javier Milei presenta su libro EN VIVO: manifestaciones, show musical, declaraciones y minuto a minuto

Milei y los militantes cantan "Cristina tobillera"
El Presidente comenzó a entonar una canción burlona contra la exmandataria que cumple prisión domiciliaria.
En medio del escándalo electoral, el mandatario encabeza el lanzamiento de su libro, junto a un show musical. Los detalles.
A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei inicia una semana clave, en la que encabezará los próximos actos de campaña en distintas provincias para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza, y que lo tendrá como orador y "showman" de la presentación de su libro.
Es que este lunes el mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo e incluirá un discurso y una performance musical del mandatario junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.
El show presidencial se da en medio del escándalo que sacude a La Libertad Avanza por la reciente renuncia de José Luis Espert, tras denuncias por sus vínculos con un presunto narcotraficante.
