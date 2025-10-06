Javier Milei presenta su libro EN VIVO: manifestaciones, show musical, declaraciones y minuto a minuto

A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei inicia una semana clave, en la que encabezará los próximos actos de campaña en distintas provincias para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza, y que lo tendrá como orador y "showman" de la presentación de su libro.