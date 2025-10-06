MinutoUno

Javier Milei presenta su libro EN VIVO: manifestaciones, show musical, declaraciones y minuto a minuto

En medio del escándalo electoral, el mandatario encabeza el lanzamiento de su libro, junto a un show musical. Los detalles.

EN VIVO

A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei inicia una semana clave, en la que encabezará los próximos actos de campaña en distintas provincias para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza, y que lo tendrá como orador y "showman" de la presentación de su libro.

Es que este lunes el mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo e incluirá un discurso y una performance musical del mandatario junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.

El show presidencial se da en medio del escándalo que sacude a La Libertad Avanza por la reciente renuncia de José Luis Espert, tras denuncias por sus vínculos con un presunto narcotraficante.

Minuto a minuto de la presentación del libro de Javier Milei

Live Blog Post

Milei y los militantes cantan "Cristina tobillera"

El Presidente comenzó a entonar una canción burlona contra la exmandataria que cumple prisión domiciliaria.

Live Blog Post

Milei ahora canta "Blues del equipaje"

El Presidente continúa con su show musical, ahora con un tema de La Mississippi.

Live Blog Post

Milei ahora canta "Rock del gato"

Sigue el show musical del Presidente con el tema de Ratones Paranoicos.

milei rock del gato
Live Blog Post

"Escuchaste kirchnerista"

"Ganaste un round pero no la guerra", sostuvo el Presidente, que tras su primera canción brindó agradecimientos "al triángulo de hierro" de Santiago Caputo y Karina Milei.

Live Blog Post

Javier Milei canta "Demoliendo hoteles"

El Presidente arrancó su "show" cantando "Demoliendo hoteles" en el Movistar Arena.

Seguí leyendo esta nota.

MILEI CANTA
Live Blog Post

Así ingresaba Javier Milei al acto en el Movistar Arena

Live Blog Post

La Policía hizo correr a manifestantes contra Javier Milei

En vivo por C5N mostraron el momento en que las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir solo a los manifestantes opositores.

Live Blog Post

Gordo Dan sobre el "pasado peronista y PRO" de Diego Santilli: "Ya nos teñimos de colorado"

El influencer libertario es uno de los que ingresará al Movistar Arena junto a Javier Milei. En la previa destacó a José Luis Espert y a Diego Santilli.

gordo dan

Seguí leyendo la nota.

Live Blog Post

Ritondo: "Era difícil hacer campaña con Espert"

En la previa al ingreso al Movistar Arena, el ex PRO reconoció que el ahora excandidato tenía que aclarar bien su situación, porque sino iba a complicar la campaña. "El sintió que perjudicaba y por eso se bajó", sostuvo.

Live Blog Post

A las trompadas en la previa de la presentación de Javier Milei

Militantes libertarios se concentraron en las inmediaciones del estadio, al tiempo que se registró una contramarcha de opositores que se reunieron para repudiar al Presidente. La tensión fue escalando al punto tal que hasta se registraron peleas a trompadas y patadas, que se vieron en vivo durante la transmisión de C5N.

Seguí leyendo esta nota.

marcha milei movistar arean
Live Blog Post

Tensión en la previa del acto de Milei en Villa Crespo

Live Blog Post

El pasacalles contra Javier Milei a metros de donde se presenta el Presidente

Mientras sus seguidores comenzaban a llegar en busca de su entrada gratuita, otras personas -opositoras al Gobierno, por cierto- se encargaron de manifestarse con un pasacalles que no tardó en viralizarse en redes sociales: "Milei, milagro es llegar al 15 del mes", escribieron, dejando en claro la difícil situación económica que atraviesa el bolsillo argentino.

pasacalle contra milei villa crespo

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Javier Milei transmitió en vivo por Instagram la previa de su acto en el Movistar Arena

En la antesala del recital y presentación de su libro “La construcción del milagro”, el mandatario transmitió en vivo a través de Instagram la prueba de sonido desde el Movistar Arena, donde se mostró entusiasmado y relajado mientras ensayaba junto a “La Banda del Presidente”.

La escena se dio en un contexto agitado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, una decisión que sacudió el tablero oficialista y generó múltiples reacciones dentro del espacio libertario. Durante el “live”, el mandatario ofreció un adelanto del espectáculo, mostrando la estructura del escenario y compartiendo fragmentos de su ensayo musical.

Seguí leyendo esta nota.

