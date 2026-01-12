Los tremendos antecedentes de la mujer que protagonizó el escándalo del bate en Punta del Este

amenaza bate

Otro fragmento del registro muestra cómo responde con ironía a quienes intentaban hacerla entrar en razón. “Mirá cómo tiemblo, mirá cómo tiemblo. Andá a hacerte una cirugía en la cara”, dice mientras agita el bate y realiza movimientos bruscos frente a los vehículos varados. Desde el otro auto, el hombre que filma le recrimina la situación con una frase que resume el malestar general: “A ver la señora, todo Punta del Este parado por culpa de la señora”.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y no se registraron heridos ni daños materiales. Sin embargo, la escena generó una fuerte sensación de inseguridad entre peatones y conductores que se encontraban en el lugar, sorprendidos por el nivel de violencia exhibido en plena vía pública. Hasta el momento, las autoridades uruguayas no emitieron un comunicado oficial sobre el hecho. Fuentes policiales indicaron que, en caso de que se presente una denuncia formal, la situación podría ser investigada bajo la figura de amenazas.