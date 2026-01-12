Los tremendos antecedentes de la mujer que protagonizó el escándalo del bate en Punta del Este
La turista argentina que se volvió viral por amenazar a un conductor acumula más de 50 infracciones entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
El violento episodio protagonizado por una turista argentina en Punta del Este sumó en las últimas horas un dato que agravó aún más la repercusión del caso. A la impactante escena en la que la mujer descendió de su vehículo y amenazó a otro conductor con un bate de béisbol, se le agregó un historial de infracciones de tránsito que sorprendió por su magnitud y reavivó el debate sobre la conducta vial y las sanciones pendientes.
El hecho ocurrió en una de las zonas más transitadas del balneario uruguayo, en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en medio de una jornada compleja marcada por fuertes vientos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica en el departamento de Maldonado. En ese contexto de caos vehicular, una discusión entre conductores escaló de manera inesperada y quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Si bien la identidad de la mujer no fue difundida oficialmente, trascendió que la camioneta SUV gris que manejaba acumula un número elevado de multas en la Argentina. Según se pudo saber, el vehículo registra 37 infracciones en la Ciudad de Buenos Aires, por un monto superior a los seis millones y medio de pesos, y otras 15 sanciones en territorio bonaerense, que elevan la deuda total a cifras millonarias.
Las imágenes difundidas por el periodista uruguayo Marcelo Umpierrez muestran cómo la conductora, visiblemente alterada, se baja del vehículo tras una serie de bocinazos y se enfrenta con el acompañante del auto que circulaba detrás. En medio del intercambio verbal, regresa a su camioneta, toma un bate de béisbol y avanza de manera intimidante hacia el otro conductor, generando pánico entre quienes presenciaban la escena.
El video permite escuchar parte de la discusión, en la que la mujer lanza insultos y amenazas. En un momento de máxima tensión, se la oye gritar: “Andá, for**. A mí no me vas a decir bolu*”. Lejos de calmarse ante los reclamos del resto de los automovilistas, la agresora se burla de la situación y continúa provocando, mientras el tránsito permanece completamente detenido.
Otro fragmento del registro muestra cómo responde con ironía a quienes intentaban hacerla entrar en razón. “Mirá cómo tiemblo, mirá cómo tiemblo. Andá a hacerte una cirugía en la cara”, dice mientras agita el bate y realiza movimientos bruscos frente a los vehículos varados. Desde el otro auto, el hombre que filma le recrimina la situación con una frase que resume el malestar general: “A ver la señora, todo Punta del Este parado por culpa de la señora”.
Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y no se registraron heridos ni daños materiales. Sin embargo, la escena generó una fuerte sensación de inseguridad entre peatones y conductores que se encontraban en el lugar, sorprendidos por el nivel de violencia exhibido en plena vía pública. Hasta el momento, las autoridades uruguayas no emitieron un comunicado oficial sobre el hecho. Fuentes policiales indicaron que, en caso de que se presente una denuncia formal, la situación podría ser investigada bajo la figura de amenazas.
