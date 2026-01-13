Javier Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
El mandatario participará el sábado de la ceremonia en Asunción, en el inicio de la presidencia pro tempore de Santiago Peña. Todos los detalles.
Javier Milei confirmó que participará en Asunción de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un acontecimiento histórico para el bloque regional que se concretó tras más de dos décadas de negociaciones.
La asistencia del presidente argentino fue confirmada por los voceros oficiales y contará con una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno, el secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun y el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen.
La agenda incluirá varios viajes consecutivos. Este viernes irá junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. El domingo, ambos partirán junto al canciller rumbo al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Durante los últimos días existían dudas sobre su presencia en Asunción, ya que Paraguay decidió que la firma del acuerdo sea realizada por los cancilleres de los países miembros, con un perfil más protocolar. Sin embargo, en el gobierno argentino fue ganando fuerza la decisión de asistir: "Es un viaje que está organizando íntegramente Quirno", informaron desde el entorno presidencial, mientras Milei se enfoca en la preparación de su discurso en Davos.
Además de Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur, confirmaron su asistencia el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y autoridades europeas como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El único jefe de Estado del Mercosur que no confirmó presencia es el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, aunque su canciller Mauro Vieira participará de la firma.
El acuerdo fue impulsado con fuerza por Brasil durante la presidencia pro tempore de Lula y cuenta con el aval del Gobierno argentino, más allá de las tensiones políticas e ideológicas entre ambos mandatarios, que se profundizaron en los últimos meses por diferencias en política exterior.
El tratado Mercosur–Unión Europea dará lugar a un bloque que representará a más de 700 millones de personas, cerca del 35% del comercio global y más del 30% del PIB mundial, convirtiéndose en el acuerdo comercial más importante del planeta. Prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles, beneficios para el sector agroindustrial y un marco común para servicios y compras públicas.
La entrada en vigencia dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los países del Mercosur, un proceso que podría extenderse hasta fines de 2026.
