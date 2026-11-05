¿Santiago Peña se fugó a la Argentina? El fuerte descargo de una diputada paraguaya en el Congreso

Por su parte, desde la presidencia del recinto se aclaró la postura procesal del cuerpo legislativo, indicando que para avanzar con el retiro de inmunidades o fueros se requiere de una notificación o comunicación formal previa por parte del Poder Judicial.

El escenario institucional permanece bajo estricta observación mientras se aguarda un informe oficial que certifique la ubicación actual del presidente de la República.

Cabe señalar que el Congreso no tuvo quórum y por ello se levantó la sesión.