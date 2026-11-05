¿Santiago Peña se fugó a la Argentina? El fuerte descargo de una diputada paraguaya en el Congreso
Luego de que Javier Milei ayudara a Flávio Bolsonaro a fugarse de Brasil, algunos medios indican que el ahora expresidente paraguayo también pasó por el país.
En medio de una decisiva sesión del Congreso de la Nación, la incertidumbre sobre el paradero del presidente Santiago Peña encendió las alarmas en el recinto parlamentario paraguayo. Durante el debate, legisladores exigieron la confirmación oficial respecto a la veracidad de informaciones circulantes en medios de comunicación que aseguran que el mandatario ya habría ingresado a la Argentina.
La advertencia fue planteada durante el tratamiento de medidas parlamentarias y el eventual retiro de fueros del jefe de Estado. La diputada Johana Ortega solicitó con firmeza una aclaración oficial antes de someter a votación cualquier resolución: "En medios de comunicación se está afirmando que el presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino, y esa es una información con la que nosotros debemos contar antes de votar".
"Estamos hablando de retirarle fueros a alguien que ya no estaría en el país y que, en violación abierta a la Constitución, no habría comunicado su salida al Congreso Nacional", continuó.
Durante la intervención, se enfatizó que Peña continúa en el ejercicio formal de la presidencia, dado que el pleno aún no ha tratado la aceptación de su renuncia ni ha culminado el proceso de juicio político.
De confirmarse su partida al extranjero sin el debido aviso institucional, la bancada opositora señaló que se trataría de una severa irregularidad constitucional.
Por su parte, desde la presidencia del recinto se aclaró la postura procesal del cuerpo legislativo, indicando que para avanzar con el retiro de inmunidades o fueros se requiere de una notificación o comunicación formal previa por parte del Poder Judicial.
El escenario institucional permanece bajo estricta observación mientras se aguarda un informe oficial que certifique la ubicación actual del presidente de la República.
Cabe señalar que el Congreso no tuvo quórum y por ello se levantó la sesión.
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