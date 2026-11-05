Sin revelar dónde está, Santiago Peña rompió el silencio: "Ejerceré mi derecho a la defensa"
A través de sus redes sociales, el presidente de Paraguay -que presentó su renuncia este jueves- se refirió al escándalo que lo tiene como protagonista.
En medio de una jornada marcada por la incertidumbre institucional y luego de presentar su renuncia este jueves 5 de noviembre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dirigió un mensaje al país para fijar su postura frente a la continuidad de la crisis. Con un tono sereno, el mandatario confirmó a través de sus redes sociales que se someterá al juicio político impulsado en el Parlamento y garantizó su plena colaboración para esclarecer los hechos que desataron el conflicto.
"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", expresó el jefe de Estado al inicio de su comunicado.
Peña reconoció el complejo escenario legislativo que enfrenta, pero subrayó que su decisión no responde a un "orgullo personal". "Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho, porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", remarcó.
Según Santiago Peña, la restitución de fondos es la prioridad absoluta
Uno de los ejes centrales del mensaje fue la urgencia de dar respuesta a los ciudadanos afectados por el conflicto financiero. El mandatario fue tajante al separar su futuro en el poder de las urgencias económicas de la población: "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas".
En esta línea, aseguró que su prioridad ha sido impulsar las medidas legales necesarias para que los ciudadanos recuperen su dinero, y advirtió que el esclarecimiento judicial y la resolución de los pagos son obligaciones que deben avanzar en paralelo, sin que "una pueda ser excusa para postergar la otra". Asimismo, se comprometió a aportar la información requerida por la Justicia para que "quienes hayan infringido la ley respondan" y la verdad se conozca "sin encubrimientos".
Un llamado a la paz social
Frente a la efervescencia ciudadana y la preocupación reinante, Peña dedicó el tramo final de su carta a pedir prudencia y pacificación. Si bien validó el malestar social indicando que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas", solicitó preservar la paz en las calles.
"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas", concluyó.
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