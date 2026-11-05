Sin revelar dónde está, Santiago Peña rompió el silencio: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

Un llamado a la paz social

Frente a la efervescencia ciudadana y la preocupación reinante, Peña dedicó el tramo final de su carta a pedir prudencia y pacificación. Si bien validó el malestar social indicando que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas", solicitó preservar la paz en las calles.

"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas", concluyó.