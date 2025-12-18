FIEL informó que la industria sufrió su mayor caída en más de un año

pymes.jpg

A nivel sectorial, las bajas más profundas de 2025 las sufrieron hasta el momento Insumos químicos y plásticos (-9,5%), Papel y celulosa (-5,2%) y Metalmecánica (-3,1%). Asimismo, las principales subas las arrojaron Minerales no metálicos (+6,5%), Alimentos y bebidas (+3,3%) y Petróleo procesado (+3,1%).

Con estos números, la entidad proyecta que la industria caerá en 2025 por tercer año consecutivo, mientras que para 2026 la expectativa es de recuperación con desempeños sectoriales diversos.