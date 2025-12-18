Qué es la Inocencia Fiscal, el proyecto de Ley que obtuvo media sanción en Diputados

caputo milei adorni.jpg Luis Caputo, Javier Milei y Manuel Adorni.

El proyecto también crea un régimen simplificado y voluntario de declaración jurada de Ganancias para personas humanas, destinado a contribuyentes con ingresos de hasta mil millones de pesos y un patrimonio de hasta 10 mil millones de pesos. A diferencia del esquema vigente -que exige justificar la evolución patrimonial y el nivel de consumo año a año-, el nuevo sistema elimina el control detallado del gasto mensual. Si los bienes al cierre del ejercicio son compatibles con los ingresos declarados, el consumo deja de ser un factor de fiscalización, lo que apunta a incentivar la exteriorización y el uso de dinero no declarado.

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois acusó a los libertarios de avanzar con un proyecto en favor del narcotráfico. “Es un proyecto para (Lorena) Villaverde”, denunció Grabois en referencia a la diputada libertaria con estrechos vínculos con el narcotráfico que además no pudo jurar como senadora por tener un pasado opaco con la justicia norteamericana y su cercanía con el narco Federico "Fred" Machado, extraditado a los Estados Unidos.