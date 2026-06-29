Javier Milei se bajó de la cumbre del Mercosur para estar en el relanzamiento de su gestión

Frente a este más que movido escenario Milei decidió no asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur que tendrá lugar este martes en Paraguay, en un contexto atravesado por tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela, y con una agenda marcado por las diferencias ideológicas.

Desde la Casa Rosada indicaron que "permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes".

milei santilli Javier Milei junto a Diego Santilli.

En tanto, por estas horas se encuentra en la Argentina Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a disputarle la presidencia de Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Bolsonaro fue recibido por Milei en la Quinta de Olivos horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.

El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.

flavio bolsonaro y javier milei

Cumbre del Mercosur

El encuentro del Mercosur estará marcado por la asunción de Uruguay como presidente pro témpore del espacio, con una agenda que estará centrada en la efectiva aplicación del acuerdo con la Unión Europea (UE), pero también en otros ejes como una mayor apertura con Asia y el eventual ingreso de otros países al bloque regional.

En el marco de la cumbre que comienza este lunes con la reunión de cancilleres, donde participará el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y proseguirá el martes con la presencia del presidente Yamandú Orsi, una de las discusiones centrales estará puesta en el reparto de cuotas del acuerdo Mercosur-UE, con negociaciones que avanzan luego de algunos “tironeos” en el inicio de las charlas.