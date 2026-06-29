Javier Milei se bajó de la cumbre del Mercosur para estar en el relanzamiento de su gestión
El presidente Javier Milei intentará retomar el timón de la agenda pública tras cuatro meses de desgaste por el escándalo de corrupción de Manuel Adorni.
Tras la más que demorada salida de Manuel Adorni en medio del escándalo de corrupción que lo tiene en el ojo de la tormenta, el presidente Javier Milei decidió bajarse de la cumbre del Mercosur para ponerse al frente del relanzamiento de su gobierno, maltrecho por el desgaste de más de cuatro meses de presiones sobre su ahora ex Jefe de Gabinete para que explicara el origen de su tan súbito como impresionante incremento patrimonial.
Desde casa Rosada anticiparon que el líder libertario se quedará en el país trabajando en "temas de gestión" y preparando la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete prevista para mañana a las 17.30. El canciller Pablo Quirno ocupará el lugar de Milei en el encuentro continental.
El Gobierno viene de pasar un fin de semana agitado. El sábado se oficializó la demorada renuncia de Adorni, tras largo tiempo de desgaste. Un día después, el Presidente anunció que el reemplazante de Adorni será Santilli, quien se reunió en la Quinta de Olivos con el mandatario y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Frente a este más que movido escenario Milei decidió no asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur que tendrá lugar este martes en Paraguay, en un contexto atravesado por tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela, y con una agenda marcado por las diferencias ideológicas.
Desde la Casa Rosada indicaron que "permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes".
En tanto, por estas horas se encuentra en la Argentina Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a disputarle la presidencia de Luiz Inácio "Lula" da Silva.
Bolsonaro fue recibido por Milei en la Quinta de Olivos horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.
El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.
Cumbre del Mercosur
El encuentro del Mercosur estará marcado por la asunción de Uruguay como presidente pro témpore del espacio, con una agenda que estará centrada en la efectiva aplicación del acuerdo con la Unión Europea (UE), pero también en otros ejes como una mayor apertura con Asia y el eventual ingreso de otros países al bloque regional.
En el marco de la cumbre que comienza este lunes con la reunión de cancilleres, donde participará el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y proseguirá el martes con la presencia del presidente Yamandú Orsi, una de las discusiones centrales estará puesta en el reparto de cuotas del acuerdo Mercosur-UE, con negociaciones que avanzan luego de algunos “tironeos” en el inicio de las charlas.
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