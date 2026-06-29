Tras la salida de Adorni, Adrián Ravier brindará mañana su primera conferencia de prensa
Adrián Ravier se presentó el viernes ante los acreditados en Casa Rosada pero se negó a responder preguntas. Lo hará mañana ya sin Manuel Adorni en el Gobierno.
Recién una semana después de haber sido designado como el nuevo vocero de la Presidencia de la Nación, Adrián Ravier ofrecerá su primera conferencia de prensa. Aunque el viernes pasado se presentó ante los periodistas acreditados en Casa Rosada, al tiempo que trazó los lineamientos que guiarán su gestión en el cargo, lo cierto es que de entrada advirtió que no respondería preguntas. Ya sin el más que complicado Manuel Adorni en el gobierno, Ravier confirmó ahora sí confirmó que este martes, desde las 11, se somterá a responder las preguntas del periodismo.
Así lo confirmó el funcionario confirmó en su cuenta en X. El primer encuentro con los periodistas será mañana y las ruedas informativas volverán a realizarse una vez por semana.
“Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”, publicó.
En el mismo mensaje, Ravier precisó que la actividad será seguida por la jura de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete, que se realizará a las 17:30 en el Salón Blanco y no a las 16 como estaba previsto originalmente.
Días atrás, el propio vocero había anticipado que las conferencias de prensa volverán a realizarse todos los martes, con el objetivo de recuperar el esquema periódico de comunicación oficial y ordenar el vínculo del Gobierno con los medios.
El debut de Ravier frente a los periodistas llega en un momento sensible para la estructura de comunicación del Ejecutivo, luego de la renuncia de Adorni en medio de las denuncias de corrupción en su contra y mientras avanza la investigación en la justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo cierto es que todo indica que estaban esperando dejar atrás el Adorni gate para dar inicio a esta nueva etapa en la comunicación oficial. Con Adorni todavía en el cargo, ningún otro tema hubiese ocupado la charla en la conferencia de prensa.
En ese escenario, la primera conferencia del nuevo portavoz aparece como una prueba inicial del relanzamiento comunicacional del Gobierno y de la nueva etapa que busca instalar en la relación con la prensa.
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