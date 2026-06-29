Tras la salida de Adorni, Adrián Ravier brindará mañana su primera conferencia de prensa

En el mismo mensaje, Ravier precisó que la actividad será seguida por la jura de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete, que se realizará a las 17:30 en el Salón Blanco y no a las 16 como estaba previsto originalmente.

Días atrás, el propio vocero había anticipado que las conferencias de prensa volverán a realizarse todos los martes, con el objetivo de recuperar el esquema periódico de comunicación oficial y ordenar el vínculo del Gobierno con los medios.

Manuel Adorni y Javier Milei 2 Manuel Adorni y Javier Milei

El debut de Ravier frente a los periodistas llega en un momento sensible para la estructura de comunicación del Ejecutivo, luego de la renuncia de Adorni en medio de las denuncias de corrupción en su contra y mientras avanza la investigación en la justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo cierto es que todo indica que estaban esperando dejar atrás el Adorni gate para dar inicio a esta nueva etapa en la comunicación oficial. Con Adorni todavía en el cargo, ningún otro tema hubiese ocupado la charla en la conferencia de prensa.

En ese escenario, la primera conferencia del nuevo portavoz aparece como una prueba inicial del relanzamiento comunicacional del Gobierno y de la nueva etapa que busca instalar en la relación con la prensa.