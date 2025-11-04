Javier Milei se reunió con Peter Lamelas antes de su nuevo viaje a Estados Unidos
El mandatario recibió las cartas credenciales del embajador norteamericano, al igual que de sus pares de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza.
Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el presidente Javier Milei recibió este martes las cartas credenciales del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y luego mantuvo una reunión en su despacho.
Se trató de una breve ceremonia en Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales. En la misma oportunidad, Milei hizo lo propio además con los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza.
Los encuentros se dan en medio del relanzamiento del Gobierno con los cambios en el Gabinete y en la previa a un nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos.
En medio de la reestructuración interna, el mandatario viaja esta semana, una vez más, al país del norte para participar del American Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami.
Del encuentro también participarán su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.
El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.
NOTA EN DESARROLLO
