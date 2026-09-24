Javier Milei: "Si nuestro Gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia argentina"

La palabra de Milei sobre Malvinas

La ocasión se prestó para que el Presidente volviera sobre el tema de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, tema que generó sobresaltos en su discurso en la ONU.

"Las Islas Malvinas son nuestras. Nosotros somos los dueños de las islas", sentenció antes de agregar que "a los que viven en las islas se los va a tratar con dignidad y con justicia", pero sin dar declaraciones del contexto en el que alguien en Casa Rosada pudiera decidir el tratamiento que recibirán actuales ciudadanos del Reino Unido.

A diferencia de otras presentaciones, en esta oportunidad Javier Milei contestó preguntas de la prensa local y por ejemplo le aseguró al periodista de Bloomberg John Micklethwait que "Trump y Netanyahu son grandes héroes de la humanidad".

"Occidente está renaciendo gracias a la tarea de esas dos personalidades, y Trump es un presidente mayúsculo", afirmó acerca del mandatario de los Estados Unidos, y del Primer Ministro de Israel, con quien se reunió este mismo jueves.

El mandatario argentino no perdió la oportunidad de desapacharse contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al decir que su gestión "ha traicionado a su propio pueblo, abriendo las puertas a invasores que la están convirtiendo en una zona de caos y violencia", reflejada en cuestiones como la de Ceuta.