Javier Milei: "Si nuestro Gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia argentina"
El Presidente prendió la maquinaria electoral y aún desde Nueva York intenta fomentar el voto libertario para octubre de 2027, a pesar de la coyuntura actual.
El presidente Javier Milei reforzó esta semana su discurso sobre la bonanza que provocó su Gobierno en nuestro país desde diciembre 2023, y en su entrega más reciente aseguró que si es reelecto en 2027 entonces " 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina".
Según reportó el sitio Infobae, el mandatario expuso este jueves en el Club de Economía, ubicado en Manhattan, y se jactó de que "todos los inversores y actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina, no solo en términos financieros, sino también en la economía real".
El viaje de Javier Milei a Nueva York empezó con una participación rimbombante en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguió con encuentros breves con funcionarios de los Estados Unidos y luego con un discurso en la Fundación Federalismo y Libertad, donde aseguró que su Gobierno es "el que más hizo por los sectores vulnerables".
Para este jueves, el mandatario argentino había reforzado su informe de gestión para ser presentado durante un almuerzo en el exclusivo club de Manhattan al que asistieron inversores de Wall Street, banqueros y empresarios de la City.
Lejos de las comitivas conflictivas de otras oportunidades, Javier Milei estuvo flanqueado por su ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina.
La palabra de Milei sobre Malvinas
La ocasión se prestó para que el Presidente volviera sobre el tema de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, tema que generó sobresaltos en su discurso en la ONU.
"Las Islas Malvinas son nuestras. Nosotros somos los dueños de las islas", sentenció antes de agregar que "a los que viven en las islas se los va a tratar con dignidad y con justicia", pero sin dar declaraciones del contexto en el que alguien en Casa Rosada pudiera decidir el tratamiento que recibirán actuales ciudadanos del Reino Unido.
A diferencia de otras presentaciones, en esta oportunidad Javier Milei contestó preguntas de la prensa local y por ejemplo le aseguró al periodista de Bloomberg John Micklethwait que "Trump y Netanyahu son grandes héroes de la humanidad".
"Occidente está renaciendo gracias a la tarea de esas dos personalidades, y Trump es un presidente mayúsculo", afirmó acerca del mandatario de los Estados Unidos, y del Primer Ministro de Israel, con quien se reunió este mismo jueves.
El mandatario argentino no perdió la oportunidad de desapacharse contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al decir que su gestión "ha traicionado a su propio pueblo, abriendo las puertas a invasores que la están convirtiendo en una zona de caos y violencia", reflejada en cuestiones como la de Ceuta.
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