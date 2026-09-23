Javier Milei aseguró en Nueva York que su Gobierno es "el que más hizo por los sectores vulnerables"
En tren de repetir en la arena global su discurso más reciente, el Presidente afirmó en Estados Unidos que pudo "sacar a 14 millones de personas de la pobreza".
El presidente Javier Milei participó este miércoles de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad en Nueva York, donde habló del crecimiento económico del país y de cómo su Gobierno benefició a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
La palabra de Javier Milei y su versión sobre la ayuda a sectores vulnerables del país
"Se nos acusa de cosas verdaderamente aberrantes; somos los que más hicimos por los sectores más vulnerables, porque el solo hecho de bajar la inflación eso le devolvió a los argentinos $100.000 millones de dólares a los argentinos, por eso hicimos un ajuste de 30% del gasto público", sentenció el mandatario en Nueva York.
"Digamos, hicimos un ajuste del doble en el Banco Central que en el Tesoro y en lugar de que la economía se hundiera, como todos pronosticaban, la economía en el primer año -digamos, igual lo trabajamos desde el estimador mensual de la actividad económica desestacionalizado, digo, para limpiar los efectos de arrastre estadístico- la economía creció un 6,7% el primer año y llevamos un récord de haber bajado la pobreza a la mitad, es decir, de sacar 14 millones de personas de la pobreza", ratificó.
"Esa inyección de dinero se siente, en que hay menos pobres y en que la economía rebotó fuertemente a pesar de un gran ajuste, digamos, poniendo en tela de juicio la cantidad de estupideces que nos enseñan cuando estudiamos Economía", cerró con voz grave, pausada y con decibeles irreconociblemente bajos.
"Otra medida fuertemente en favor de los vulnerables es el hecho de terminar con la inseguridad", aseguró, aunque su primer ejemplo fue que cuando asumió el Gobierno, en diciembre de 2023, "había 9.000 piquetes por año, ahora es cero el número".
"No sólo eso sino que además tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia y eso también es una política 'pro pobre' porque básicamente, ustedes toman un magnate y se arma un ejército propio. La seguridad no es un problema para alguien acaudalado, es un problema para el que tiene muy pocos recursos", señaló.
Además criticó a los sectores "progres (sic)" de la política, que son "tendientes al abolicionismo" y por lo tanto "se ponen del lado de los delincuentes y eso termina castigando a los más vulnerables".
Javier Milei aprovechó para despacharse diciendo: "Si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores. Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad".
"Es que el próximo gobierno que nos siga, seamos nosotros o sea cualquier otro, no va a poder romper la regla monetaria, porque si la rompe, el costo reputacional va a ser fuertísimo y se van a tener que tragar una crisis en la cara", agregó al hablar de su actual meta en el Congreso, la reforma de la Carta orgánica del Banco Central.
"Seremos el Gobierno más reformista de la historia de la humanidad", exclamó en referencia a los proyectos en curso o venideros en el Congreso de mayoría libertaria.
De nuevo en la veta coloquial, el mandatario aseguró que "hay algo que se llama ley de la gravedad" y que "los políticos son maravillosos: ellos creen que pueden suspender la ley de gravedad con una ley. Pero los hijos de puta te mandan a vos a tirarte del piso 500".
"Después de 12 años sin crecer, hemos vuelto a crecer y, sin embargo, tengo que soportar que algunos imbéciles digan que no sé de crecimiento. Bueno, voy a seguir así de ignorante, pero haciendo crecer la economía", señaló Milei, un comentario que despertó las risas del público.
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