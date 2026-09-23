Javier Milei aseguró en Nueva York que su Gobierno es "el que más hizo por los sectores vulnerables"

"No sólo eso sino que además tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia y eso también es una política 'pro pobre' porque básicamente, ustedes toman un magnate y se arma un ejército propio. La seguridad no es un problema para alguien acaudalado, es un problema para el que tiene muy pocos recursos", señaló.

Además criticó a los sectores "progres (sic)" de la política, que son "tendientes al abolicionismo" y por lo tanto "se ponen del lado de los delincuentes y eso termina castigando a los más vulnerables".

Javier Milei aprovechó para despacharse diciendo: "Si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores. Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad".

"Es que el próximo gobierno que nos siga, seamos nosotros o sea cualquier otro, no va a poder romper la regla monetaria, porque si la rompe, el costo reputacional va a ser fuertísimo y se van a tener que tragar una crisis en la cara", agregó al hablar de su actual meta en el Congreso, la reforma de la Carta orgánica del Banco Central.

"Seremos el Gobierno más reformista de la historia de la humanidad", exclamó en referencia a los proyectos en curso o venideros en el Congreso de mayoría libertaria.

De nuevo en la veta coloquial, el mandatario aseguró que "hay algo que se llama ley de la gravedad" y que "los políticos son maravillosos: ellos creen que pueden suspender la ley de gravedad con una ley. Pero los hijos de puta te mandan a vos a tirarte del piso 500".

"Después de 12 años sin crecer, hemos vuelto a crecer y, sin embargo, tengo que soportar que algunos imbéciles digan que no sé de crecimiento. Bueno, voy a seguir así de ignorante, pero haciendo crecer la economía", señaló Milei, un comentario que despertó las risas del público.