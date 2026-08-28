Adrián Suar, sin filtro contra el Gobierno: "La gestión buena no le gana a nadie, ¿cuántos goles metiste?"

"Yo puedo entender, uno puede hacer el escenario y de la imaginación que se siente del otro lado cuando hay de todo, hay periodistas buenos, hay actores buenos, hay actores malos y periodistas que hacen mal su trabajo y hay periodistas que hacen bien su trabajo. Más allá de todo eso y puedo entender que en el vértice del poder te enloquezca que hablen mal de vos. Pero a la gestión buena no le gana a nadie, pero enloquecerse con lo que dicen, no le veo lógica", continuó.