Javier Milei felicitó a Luis Caputo por el dato de inflación "en el contexto de muchísima volatilidad"
En agosto subieron los alquileres, el transporte público y los servicios básicos como el agua, pero Javier Milei sigue encantado con su "chanchito de yeso".
"De nuevo la inflación debajo del 2%. ¡Grande Luis Caputo...! ¡VLLC!", escribió en X Javier Milei, en medio de lo que fue un día ajetreado para él por su veto total a la Ley de Financiamiento Universitario.
El Presidente festejó así el índice publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y agregó una posdata sobre que el logro de Luis Caputo es particularmente notable ya que "fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero", es decir, de personas buscando billetes como forma de ahorro o para gastarlos en el pago de bienes y servicios.
Si subió la demanda de dinero será por algo, y desde el punto de vista de Javier Milei ese "algo" no puede ser otra cosa que una economía con una inflación estable en un segundo mes consecutivo de 1,9% de incremento del costo de vida.
Mientras tanto, en agosto de este año subieron las cuotas de las prepagas, algunos alquileres, los precios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las tarifas de servicios básicos para la vida humana, como el agua, la luz y el gas.
Salvo los salarios y algunos rubros como los de vestimenta y calzado o subclases de alimentos, a partir del lunes 1o de septiembre volvieron a subir los precios de los combustibles, los servicios públicos y el transporte, así como las cuotas de los colegios y los contratos firmados bajo la ya derogada Ley de Alquileres.
Los datos de la inflación de septiembre podrían ser muy distintos a los de agosto dados los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses -en los que La Libertad Avanza perdió territorio- y la proximidad de los comicios a nivel nacional.
De paso, se disparó la cotización del dólar, lo que tendrá un impacto en la inflación local a menos de que el "chanchito de yeso" del presidente, Luis Caputo, logre contener la situación.
Esta semana el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), respaldaron la gestión de Javier Milei y Luis Caputo en materia de economía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario