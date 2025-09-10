Javier Milei felicitó a Luis Caputo por el dato de inflación "en el contexto de muchísima volatilidad"

Salvo los salarios y algunos rubros como los de vestimenta y calzado o subclases de alimentos, a partir del lunes 1o de septiembre volvieron a subir los precios de los combustibles, los servicios públicos y el transporte, así como las cuotas de los colegios y los contratos firmados bajo la ya derogada Ley de Alquileres.

Los datos de la inflación de septiembre podrían ser muy distintos a los de agosto dados los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses -en los que La Libertad Avanza perdió territorio- y la proximidad de los comicios a nivel nacional.

De paso, se disparó la cotización del dólar, lo que tendrá un impacto en la inflación local a menos de que el "chanchito de yeso" del presidente, Luis Caputo, logre contener la situación.

Esta semana el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), respaldaron la gestión de Javier Milei y Luis Caputo en materia de economía.