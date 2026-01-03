Javier Milei trató de "hipócritas" a los que condenan el accionar de Donald Trump sobre Venezuela
Alineado a la política invasora del republicano, el presidente habló de la "contradicción de los zurdos" tras la reciente captura de Nicolás Maduro.
La detención de Nicolás Maduro bajo las órdenes de Donald Trump mantiene en total conmoción al mundo. Luego de que el presidente estadounidense afirmara que ahora Estados Unidos administraría Venezuela, la vicepresidenta de ese país respondió y se teme un nuevo ataque del país del norte.
Ante esto, Javier Milei celebró y, en la noche de este sábado, lanzó un nuevo mensaje en redes sociales hablando de "la contradicción de los zurdos". Allí, expresa que "lo que está pasando en las redes sociales es un ejemplo perfecto de la hipocresía progresista".
En este sentido, agrega: "Veo en todos lados a venezolanos festejando la caída del dictador narcoterrorista Maduro, pero también veo a todos los comunistas que viven en democracias occidentales (que son cada vez menos) llorando por el innegable fracaso de su ideología, que derivó en una dictadura asesina".
Seguidamente, argumentó: "Los progresistas dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador. Eso los pinta de cuerpo entero. Dicen defender al pueblo, pero odian verlo festejar su libertad (o lo que a ellos no les gusta)".
"Además, el ex-dictador Maduro, que ahora pasará el resto de sus días en una cárcel norteamericana por haber sido el jefe de una organización narcoterrorista que dejó al 90% de los venezolanos en la pobreza, obligando a 8 millones de personas a escapar de su país para no morir de hambre y que para mantenerse en el poder se robó las elecciones, secuestró a Nahuel Gallo, un ciudadano argentino, y lo tiene desaparecido desde entonces", continuó.
Y remató: "Pero claro, los cipayos somos nosotros, los que defendemos a los argentinos, los que defendemos a la libertad y a la democracia. Pero eso se acabó. Basta. No toleramos más las psicopateadas de los que arruinaron no sólo a nuestro país, sino a toda la región, con ideas socialistas y prácticas políticas dignas del fascismo más rancio. Venezuela celebra. Venezuela es Libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".
