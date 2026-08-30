09:30 hs (Foro Madrid): El mandatario participará del evento organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, donde disertará ante referentes políticos internacionales.

10:15 hs (Encuentro diplomático): Mantendrá una reunión bilateral con Sarah Rogers , subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, un cónclave clave para afianzar la sintonía con la administración norteamericana en materia de seguridad, cooperación regional y control migratorio.

11:30 hs (Cita en La Moneda): Se concretará el esperado encuentro formal con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Gobierno, consolidando el cuarto cara a cara entre ambos dirigentes para aceitar la cooperación bilateral.

Javier Milei viaja a Chile esta semana para reunirse con José Antonio Kast: su agenda completa

La agenda semanal de Javier Milei

Antes de volar hacia el país vecino, la agenda inmediata de Milei contempla su participación este lunes en la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires, seguida por la habitual reunión de Gabinete del martes y su exposición el miércoles a las 18:00 en el encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas".