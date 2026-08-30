Javier Milei viaja a Chile esta semana para reunirse con José Antonio Kast: su agenda completa
El Presidente inicia este lunes una intensa agenda internacional que tendrá como punto culminante su visita oficial a Chile este jueves.
En el marco de una semana cargada de actividad tanto en el plano doméstico como en el exterior, la agenda oficial del presidente Javier Milei tendrá un fuerte componente geopolítico enfocado en su próximo viaje a Santiago de Chile, en una nueva gira oficial.
La misión apuntará a robustecer lazos con los referentes de la centroderecha latinoamericana y proyectar su perfil como líder regional de las ideas de la libertad.
La partida del jefe de Estado rumbo a territorio chileno está programada para el jueves 3 de septiembre a las 07:00. La estadía en Santiago contemplará una serie de escalas institucionales y políticas:
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09:30 hs (Foro Madrid): El mandatario participará del evento organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, donde disertará ante referentes políticos internacionales.
10:15 hs (Encuentro diplomático): Mantendrá una reunión bilateral con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, un cónclave clave para afianzar la sintonía con la administración norteamericana en materia de seguridad, cooperación regional y control migratorio.
11:30 hs (Cita en La Moneda): Se concretará el esperado encuentro formal con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Gobierno, consolidando el cuarto cara a cara entre ambos dirigentes para aceitar la cooperación bilateral.
La agenda semanal de Javier Milei
Antes de volar hacia el país vecino, la agenda inmediata de Milei contempla su participación este lunes en la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires, seguida por la habitual reunión de Gabinete del martes y su exposición el miércoles a las 18:00 en el encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas".
El periplo presidencial concluirá el viernes 4 de septiembre, fecha en la que tomará un vuelo directo hacia Puerto Iguazú, Misiones, para participar junto a los principales ministros del gabinete económico de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El detalle completo de la agenda del Gobieno
LUNES 31/08
- 11:30 hs | El presidente Javier Milei participa del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
MARTES 01/09
- 10:00 hs | El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete.
- 13:00 hs | Reunión de la Mesa Política.
- 15:00 hs | Conferencia del Vocero Presidencial, Adrián Ravier.
- 19:30 hs | El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller, Pablo Quirno, asisten a la cena de gala de la FIA en Buenos Aires.
MIÉRCOLES 02/09
- 18:00 hs | El presidente Javier Milei participa del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”.
JUEVES 03/09
- 07:00 hs | Partida del presidente Javier Milei hacia Santiago de Chile.
- 09:30 hs | Participa del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.
- 10:15 hs | Encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos.
- 11:30 hs | Encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.
VIERNES 04/09
- 15:30 hs | El presidente Javier Milei viaja a Puerto Iguazú, Misiones.
- 18:00 hs | El presidente Javier Milei participa de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES
LUNES 31/08
- El ministro de Economía, Luis Caputo, participa de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte.
- Mediodía | El canciller Pablo Quirno recibe a su par de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, para mantener un encuentro bilateral en el Palacio San Martín.
MARTES 01/09
- El ministro de Economía, Luis Caputo, participa de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte.
MIÉRCOLES 02/09
- 14:30 hs | El ministro de Economía, Luis Caputo, participa del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”.
- Cancillería: El canciller Pablo Quirno participa de una reunión informal de Cancilleres del Mercosur en Montevideo.
VIERNES 03/09
- 13:00 hs | El canciller Pablo Quirno interviene en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
- 17:45 hs | El ministro de Economía, Luis Caputo, participa de la Convención Anual del IAEF.
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