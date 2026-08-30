Tras arribo de la misión vaticana, se define el feriado extraordinario por la visita del papa León XIV

La misión vaticana y qué pasa con el feriado por el papa León XIV

La delegación de la Santa Sede arribó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery para dar inicio formal a la agenda de trabajo conjunto. La comitiva recorrerá y evaluará los posibles escenarios de las actividades pastorales, además de pulir los protocolos de seguridad y traslado junto a la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei—, el nuncio apostólico Michael Banach y las autoridades provinciales y municipales.

De este modo, el Gobierno se encamina a definir un esquema excepcional de feriado o asueto para un acontecimiento que marcará el regreso de un Sumo Pontífice al país después de casi cuatro décadas, volviendo a poner sobre la mesa la discusión en torno a la administración de jornadas no laborables para grandes movilizaciones históricas.