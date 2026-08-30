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Tras arribo de la misión vaticana, se define el feriado extraordinario por la visita del papa León XIV

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Mientras el Gobierno de Javier Milei coordina los preparativos logísticos junto a la Iglesia, cobra cada vez más fuerza la posibilidad de decretar un feriado.

Nuevo feriado por el papa León XIV: qué fecha evalúa el Gobierno de Javier Milei

Nuevo feriado por el papa León XIV: qué fecha evalúa el Gobierno de Javier Milei

En medio de las intensas tareas de coordinación logística que el Gobierno Nacional lleva adelante junto a la Iglesia católica y las autoridades locales, la llegada este domingo de una misión oficial del Vaticano aceleró los tiempos institucionales, y se espera por una definición oficial por el feriado extraordinario que adelantaron desde Casa Rosda.

A raíz de la inminente visita del papa León XIV, la administración de Javier Milei estudia formalmente la posibilidad de declarar un asueto o feriado para facilitar la organización de un evento de magnitud inédita.

La máxima autoridad de la Iglesia realizará su esperado viaje apostólico por la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, un acontecimiento que incluirá escalas y masivas movilizaciones de fieles en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba.

El papa Le&oacute;n XIV arriba a Buenos Aires y se espera que el Gobierno de Javier Milei decrete un feriado especial.

El papa León XIV arriba a Buenos Aires y se espera que el Gobierno de Javier Milei decrete un feriado especial.

Ante la magnitud de las celebraciones litúrgicas y los operativos de seguridad requeridos, el Ejecutivo analiza alternativas para ordenar el tránsito y garantizar la concurrencia masiva.

Desde los pasillos de Balcarce 50 reconocieron que la medida se encuentra bajo riguroso análisis a poco más de dos meses del arribo papal. "No está definido aún, pero algo se va a hacer. Se está analizando bien", deslizaron fuentes oficiales, dejando abierta la puerta a un esquema especial para las jornadas centrales.

La misión vaticana y qué pasa con el feriado por el papa León XIV

La delegación de la Santa Sede arribó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery para dar inicio formal a la agenda de trabajo conjunto. La comitiva recorrerá y evaluará los posibles escenarios de las actividades pastorales, además de pulir los protocolos de seguridad y traslado junto a la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei—, el nuncio apostólico Michael Banach y las autoridades provinciales y municipales.

De este modo, el Gobierno se encamina a definir un esquema excepcional de feriado o asueto para un acontecimiento que marcará el regreso de un Sumo Pontífice al país después de casi cuatro décadas, volviendo a poner sobre la mesa la discusión en torno a la administración de jornadas no laborables para grandes movilizaciones históricas.

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