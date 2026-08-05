Cayó la Ley de Tierras y se le frustró el negocio a un ladero de Javier Milei que tenía todo preparado
El freno a la Ley de Tierras en la Cámara de Senadores complicó los jugosos negocios inmobiliarios del legislador Joaquín Benegas Lynch con extranjeros.
La sorpresiva caída de la Ley de Tierras en el Congreso desató un verdadero escándalo político dentro del oficialismo. El senador libertario Joaquín Benegas Lynch quedó en el ojo de la tormenta al descubrirse que posee una empresa dedicada a gestionar la venta de hectáreas nacionales a grandes inversores extranjeros.
El entramado de Glocal Terra y el fracaso de la Ley de Tierras
En medio de la tensión legislativa y el creciente rechazo popular a la extranjerización de las propiedades, circuló con fuerza en el bloque radical la información sobre las actividades privadas de Benegas Lynch. Esta revelación agitó las sospechas de que detrás de las reformas impulsadas por el Gobierno existe un fuerte interés por hacer negocios a gran escala con los recursos del país, otorgando un argumento definitivo para no acompañar la ley.
El legislador fundó en 2020 la firma Glocal Terra SRL junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz, fijando domicilio comercial en la avenida Santa Fe al 700 de la Ciudad de Buenos Aires. Según se puede constatar en las presentaciones de la compañía, el equipo directivo se completa con Santiago Gonzalez Sampaio como responsable de Agronegocios y Operaciones, y Damian Cora a cargo del área de Ganadería.
La página web de la firma no oculta sus enormes ambiciones y ostenta un historial de "más de 3 millones de hectáreas en transacciones" a lo largo de Latinoamérica. El servicio está orientado a actuar en nombre de propietarios extranjeros, gestionando la búsqueda de terrenos agrícolas exclusivos fuera del mercado, extensas tierras forestales y fincas de lujo. Además, la plataforma incluye un fuerte alegato ideológico en contra de las regulaciones estatales y la intervención gubernamental, asegurando que estas políticas incrementan la pobreza.
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El pasado con Douglas Tompkins y el nexo directo para vender la patria
Antes de emprender su camino con Glocal Terra, Joaquín Benegas Lynch supo ser la figura central de Pampa Partners, una conocida empresa de compraventa de tierras cofundada por el fallecido magnate estadounidense Douglas R. Tompkins y el empresario Eduardo Chorén, quienes administraron vastas porciones de territorio bajo la fachada del conservacionismo ambiental.
El vínculo comercial del actual senador con las operaciones del empresario norteamericano era total y absoluto. De hecho, en la propia página de Pampa Partners queda en evidencia que él era el encargado de manejar las transacciones inmobiliarias.
Tal como ilustra el sitio oficial de Tompkins, ante cualquier interesado en el tema tierras, la directiva es clara e ineludible: "Por consultas sobre nuestras propiedades o inquietudes sobre la posible comercialización de su propiedad, contáctese con Joaquín Benegas Lynch". Con el archivo de la ley en el Congreso, este multimillonario esquema de negocios parece haber encontrado un inesperado obstáculo.
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