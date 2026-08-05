Cayó la Ley de Tierras y se le frustró el negocio a un ladero de Javier Milei que tenía todo preparado

El pasado con Douglas Tompkins y el nexo directo para vender la patria

Antes de emprender su camino con Glocal Terra, Joaquín Benegas Lynch supo ser la figura central de Pampa Partners, una conocida empresa de compraventa de tierras cofundada por el fallecido magnate estadounidense Douglas R. Tompkins y el empresario Eduardo Chorén, quienes administraron vastas porciones de territorio bajo la fachada del conservacionismo ambiental.

El vínculo comercial del actual senador con las operaciones del empresario norteamericano era total y absoluto. De hecho, en la propia página de Pampa Partners queda en evidencia que él era el encargado de manejar las transacciones inmobiliarias.

Tal como ilustra el sitio oficial de Tompkins, ante cualquier interesado en el tema tierras, la directiva es clara e ineludible: "Por consultas sobre nuestras propiedades o inquietudes sobre la posible comercialización de su propiedad, contáctese con Joaquín Benegas Lynch". Con el archivo de la ley en el Congreso, este multimillonario esquema de negocios parece haber encontrado un inesperado obstáculo.