La irreversible decisión del Gobierno con los feriados de Carnaval: ¿hay fin de semana largo?

Cómo es el primer fin de semana largo del año

Al tratarse de dos jornadas consecutivas que se acoplan al sábado y domingo previos, el país vivirá un fin de semana largo de cuatro días. Este esquema se mantiene inalterado en todo el territorio nacional, siendo una de las fechas con mayor movimiento turístico y ocupación hotelera en las provincias del norte y en los centros veraniegos de la Costa Atlántica.