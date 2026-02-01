La irreversible decisión del Gobierno con los feriados de Carnaval: ¿hay fin de semana largo?
La gestión de Javier Milei definió el calendario oficial y determinó qué pasa con el próximo feriado. ¿Se viene otro descanso extendido?
Con la llegada de febrero, la duda sobre el alcance de los feriados nacionales se instaló nuevamente entre los trabajadores argentinos, debido a la política del Ejecutivo de transformar ciertos puentes turísticos en "días no laborables", algo que siempre genera confusión respecto a las diferentes festividades.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior confirmaron que el lunes 16 y el martes 17 de febrero conservan su carácter de feriado nacional inamovible.
La distinción es fundamental para el bolsillo de los empleados. A diferencia de los "días no laborables" elegidos por la gestión de Javier Milei para fomentar el turismo bajo un esquema optativo, los feriados de Carnaval están protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo:
- Remuneración: Si se trabaja un feriado nacional, el empleado debe cobrar jornada doble. En un día no laborable, la paga es simple.
- Obligatoriedad: En el feriado nacional rigen las normas de descanso dominical, mientras que en el día no laborable el descanso queda a criterio del empleador.
Cómo es el primer fin de semana largo del año
Al tratarse de dos jornadas consecutivas que se acoplan al sábado y domingo previos, el país vivirá un fin de semana largo de cuatro días. Este esquema se mantiene inalterado en todo el territorio nacional, siendo una de las fechas con mayor movimiento turístico y ocupación hotelera en las provincias del norte y en los centros veraniegos de la Costa Atlántica.
Con esta confirmación, el cronograma de feriados de 2026 asegura su primer gran respiro para el sector privado y público por igual, despejando las versiones que sugerían una posible quita de la obligatoriedad para estas fechas.
El Calendario nacional de feriados de 2026 en la Argentina
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.
