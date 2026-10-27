Javier Milei viajó a Catamarca por primera vez en su mandato: qué fue a hacer en menos de 24 horas
A casi tres años de iniciada su gestión el Presidente visitó la provincia de Catamarca para inaugurar unas plantas de litio y reunirse con su militancia.
El presidente Javier Milei viajó por primera vez a la provincia de Catamarca con una agenda marcada por la minería, el impulso que se le intenta dar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los encuentros con sus adeptos.
Javier Milei y su comitiva -conformada, entre otros, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo- partieron esta tarde desde Buenos Aires y se espera que sean recibidos cerca de las 19 por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con un cordón de honor.
Se trata de un viaje relámpago en el que el Presidente desarrollará una agenda apretada durante la mañana del miércoles 28 de octubre, con una visita a las 8 en el salar del Hombre Muerto.
Esa localidad es clave para la agenda oficialista, que busca inversiones de grandes empresas extranjeras, porque es el sitio donde se inaugurarán las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, vinculadas a la expansión del Proyecto Fénix.
A las 9.20 el director ejecutivo de Rio Tinto, Simón Trott, y el gerente general de Rio Tinto Argentina, Ignacio Costa, recibirán a Javier Milei y su comitiva en las instalaciones de la planta para una visita por el sector de producción de carbonato de litio.
El acto de inaguración está programado para las 11 de la mañana, en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix, como confirmaron fuentes oficiales.
Dentro de los planes -pero no de la agenda publicada- se espera que el Presidente se encuentre con sus partidarios y adeptos en un hotel de la capital de Catamarca
Luego Javier Milei y compañía se subirán al avión Hércules con el que llegaron a Catamarca y partirán a Salta, pero no para visitar los pagos del gobernador Gustavo Sáenz, sino para regresar a Buenos Aires.
Se espera que la comitiva llegue a las 12.40 al Aeropuerto Internacional de Salta "General Martín Miguel de Güemes" y poco después salga para la Aerostación Militar Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, a donde llegaría a las 14.
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