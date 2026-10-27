Javier Milei viajó a Catamarca por primera vez en su mandato: qué fue a hacer en menos de 24 horas

El acto de inaguración está programado para las 11 de la mañana, en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix, como confirmaron fuentes oficiales.

Dentro de los planes -pero no de la agenda publicada- se espera que el Presidente se encuentre con sus partidarios y adeptos en un hotel de la capital de Catamarca

Luego Javier Milei y compañía se subirán al avión Hércules con el que llegaron a Catamarca y partirán a Salta, pero no para visitar los pagos del gobernador Gustavo Sáenz, sino para regresar a Buenos Aires.

Se espera que la comitiva llegue a las 12.40 al Aeropuerto Internacional de Salta "General Martín Miguel de Güemes" y poco después salga para la Aerostación Militar Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, a donde llegaría a las 14.