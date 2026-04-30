Gustavo Petro chicaneó a Javier Milei por la venta de carne de burro en medio del derrumbe del consumo

Petro, se metió en la discusión con una chicana que golpea en lo más profundo de la crisis que atraviesa el modelo de Milei: el empobrecimiento generalizado de los trabajadores.

"Hermano Milei, le solicito que no se quiebre Argentina. Más carne de res fina a los argentinos", disparó Petro en su cuenta en la red social X.

La discusión se enmarca en el debate que de dio en los últimos días por los precios de la carne y la inédita decisión de algunas carnicerías de comenzar a vender carne de burro como alternativa más barata y accesible a los consumidores.

tuit 1

Este tipo de carne, según los reportes de prensa de los últimos días, puede costar hasta la mitad que la vacuna, lo que llevó a que muchos argentinos comiencen a consumirla ante la imposibilidad de acceder a la vacuna por la disparad de los precios y la licuación de sus salarios merced de las políticas del gobierno de Milei.