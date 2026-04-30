Gustavo Petro chicaneó a Javier Milei por la venta de carne de burro en medio del derrumbe del consumo
A pesar de denunciar una supuesta "operación mediática internacional", Javier Milei sigue sin poder escapar a la realidad que viven millones de argentinos y ya se lo recuerdan desde distintas partes del mundo.
Mientras sigue la controversia por los precios de la carne vacuna, ya inaccesible para millones de argentinos, y mientras sigue las repercusiones por la venta de carne de burro, el presidente de Colombia Gustavo Petro cruzó a Javier Milei con una chicana en redes sociales.
Milei se había subido a un tuit del escritor de ultraderecha chileno Axel Kaiser que atacaba al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. "Me acuerdo cuando este zurdo ganó adelanté del desastre causaría", escribió el mandatario libertario.
Y siguió: "Es más recuerdo que en TN llevaron a un zurdo de rulos que lo defendía con pasión. El psicólogo y sus secuaces zurdos se ponían del lado del zurdito. Aquí el resultado. Son parte del problema. Ciao!".
El mensaje de Milei venía a complementar el de Kaiser en el que el ultraderechista escritor trasandino, junto al video de un anuncio de Mamdani aseguraba: "Alcalde izquierdista de Nueva York, diciendo que la ciudad está quebrada. Que lindo es el socialismo".
Petro, se metió en la discusión con una chicana que golpea en lo más profundo de la crisis que atraviesa el modelo de Milei: el empobrecimiento generalizado de los trabajadores.
"Hermano Milei, le solicito que no se quiebre Argentina. Más carne de res fina a los argentinos", disparó Petro en su cuenta en la red social X.
La discusión se enmarca en el debate que de dio en los últimos días por los precios de la carne y la inédita decisión de algunas carnicerías de comenzar a vender carne de burro como alternativa más barata y accesible a los consumidores.
Este tipo de carne, según los reportes de prensa de los últimos días, puede costar hasta la mitad que la vacuna, lo que llevó a que muchos argentinos comiencen a consumirla ante la imposibilidad de acceder a la vacuna por la disparad de los precios y la licuación de sus salarios merced de las políticas del gobierno de Milei.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario