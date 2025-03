Javier Milei volvió a atacar a Facundo Manes después de las amenazas de Santiago Caputo y también cargó contra el periodismo

"AQUÍ LA PRUEBA DE LO MENTIROSO QUE ES MANNES (por Facundo Manes) Y DE LA BASURA QUE SON LOS PERIODISTAS QUE INTENTARON HACER DE ESTO UN ESCÁNDALO", posteó Milei en la red social X.

— Javier Milei (@JMilei) March 2, 2025

Facundo Manes denunció amenazas en el Congreso: "Alguien que estaba con Santiago Caputo me pegó"

El diputado Facundo Manes, quien protagonizó un fuerte cruce con el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, fue amenazado por el asesor presidencial Santiago Caputo y agredido por un militante libertario.

Según el video que difundió C5N, el legislador recibió dos trompadas de Fran Fijap, el influencer libertario que se hizo popular tras ser perseguido por manifestantes en una marcha.

"Vino Caputo y me amenaza. 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo 'no puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó", denunció el legislador ante los periodistas presentes.

El incidente se produjo como respuesta a que Manes le mostrara la Constitución al Presidente durante su discurso. "Si a un diputado de la Nación le pegan... Vino Santiago Caputo con alguien, acá en el pasillo", lamentó.

"Cuando yo le pregunto Milei, después Caputo me decía 'ya vas a saber de mí'. Vino enfurecido y me dijo 'ahora me vas a escuchar' y viene alguien que estaba con él y me pega dos piñas en el pecho. Estaba la gente de Clarín al lado", relató el diputado, visiblemente enojado por la situación.