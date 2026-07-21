Otro feriado tras el Mundial 2026: quiénes tienen descanso este miércoles 22 de julio
Pese a que la iniciativa de Casa Rosada para dar feriado nacional por la Selección no prosperó, un municipio frenará sus actividades por una efeméride propia.
Tras la marcha atrás del Gobierno Nacional con la propuesta de fijar un feriado patrio para recibir a la Selección Argentina, idea del presidente Javier Milei que no avanzó tras la decisión del plantel de evitar festejos masivos; la rutina de esta semana se mantiene inalterada en casi todo el país. Sin embargo, existe una excepción en el mapa bonaerense.
Para los vecinos del partido de General Alvear, ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, este miércoles 22 de julio sí habrá una pausa institucional. La razón es estrictamente histórica: la comuna celebra un nuevo aniversario de su fundación, motivo por el cual la fecha quedó ratificada en el calendario oficial de feriados locales de 2026.
Se trata del segundo municipio bonaerense que tiene un asueto administrativo justo tras el Mundial 2026. Es que el lunes 20, un grupo de bonaerenses también disfrutó de un descanso, oportunamente luego de la final en la que la Selección Argentina cayó ante España en el alargue.
Alcance del feriado de este miércoles 22 de julio y servicios afectados
El asueto abarca a la totalidad del personal de la administración pública municipal y a los organismos gubernamentales con sede en el distrito. A su vez, el esquema impactará en el sector bancario, ya que la sucursal local del Banco Provincia permanecerá cerrada sin atención al público.
En el ámbito educativo, la jornada no altera la dinámica de las aulas, dado que coincide plenamente con las vacaciones de invierno que iniciaron este lunes tanto en Buenos Aires como en otras 15 provincias del país.
De este modo, mientras la Argentina retoma su ritmo habitual tras el final de la cita mundialista, los alvearenses tendrán a mitad de semana un motivo propio para celebrar y extender los festejos que en varios puntos de la región se prolongaron desde el fin de semana.
Por qué se cayó el feriado nacional por la Selección Argentina
En diálogo telefónico con el periodista Luis Majul, el mandatario repasó las razones por las cuales la medida no prosperó y defendió la intención original del Poder Ejecutivo.
De esta manera, Milei explicó que la decisión de cancelar cualquier tipo de caravana o evento masivo provino directamente desde la intimidad del grupo conducido por Lionel Scaloni.
“Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título, frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, ¿no? Eso también me parece muy importante”, argumentó el mandatario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario