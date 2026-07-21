Otro feriado tras el Mundial 2026: quiénes tienen descanso este miércoles 22 de julio

De este modo, mientras la Argentina retoma su ritmo habitual tras el final de la cita mundialista, los alvearenses tendrán a mitad de semana un motivo propio para celebrar y extender los festejos que en varios puntos de la región se prolongaron desde el fin de semana.

Por qué se cayó el feriado nacional por la Selección Argentina

En diálogo telefónico con el periodista Luis Majul, el mandatario repasó las razones por las cuales la medida no prosperó y defendió la intención original del Poder Ejecutivo.

De esta manera, Milei explicó que la decisión de cancelar cualquier tipo de caravana o evento masivo provino directamente desde la intimidad del grupo conducido por Lionel Scaloni.

“Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título, frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, ¿no? Eso también me parece muy importante”, argumentó el mandatario.