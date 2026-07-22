La inusitada decisión del Gobierno con el feriado de agosto tras una coincidencia clave: ¿hay finde largo?

De esta manera, el descanso se acopla de forma directa al sábado y al domingo previos, conformando de manera natural un fin de semana largo de tres días consecutivos:

Sábado 15 de agosto: Descanso habitual.

Domingo 16 de agosto: Descanso habitual.

Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional (San Martín).

Cómo funciona el pago para quienes deban trabajar durante el feriado

Al tratarse de un Feriado Nacional formal y no de un asueto o un "día no laborable", rige plenamente la Ley de Contrato de Trabajo.

Aquellos empleados que deban prestar servicios durante la jornada del lunes 17 de agosto tendrán derecho a cobrar la remuneración habitual con un recargo del 100%, es decir, percibiendo una jornada doble según lo estipulado por el marco legal vigente.