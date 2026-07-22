La inusitada decisión del Gobierno con el feriado de agosto tras una coincidencia clave: ¿hay finde largo?
Tras el feriado trunco para recibir a la Selección Argentina, el calendario parece haberle dado un guiño a los argentinos con un descanso extendido oficial.
Con el receso invernal llegando a su fin en gran parte del país y la rutina laboral plenamente restablecida, miles de argentinos ya miran de reojo el almanaque para planificar el próximo feriado oficial. En ese horizonte cercano aparece el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
En un contexto donde la gestión del presidente Javier Milei ha adoptado como línea de Gobierno evitar la proliferación de feriados puente y limitar la creación de fines de semana extra largos para no afectar la actividad económica, la configuración de la fecha patria despertó dudas en el sector turístico y en los trabajadores.
Por caso, recientemente y tras descartar varios asuetos durante el Mundial 2026, el Gobierno había anunciado un feriado para recibir a la Selección Argentina, pero supeditado a la decisión de los jugadores; por lo que finalmente no hubo jornada de descanso.
Feriados: ¿hay fin de semana largo en agosto?
La respuesta es sí. De acuerdo con la legislación vigente (Ley 27.399) y la nómina oficial del Ministerio del Interior, el 17 de agosto es considerado un feriado trasladable.
Sin embargo, para este 2026 no fue necesario aplicar ningún tipo de reubicación en el esquema de días: la fecha cae exactamente un día lunes.
De esta manera, el descanso se acopla de forma directa al sábado y al domingo previos, conformando de manera natural un fin de semana largo de tres días consecutivos:
- Sábado 15 de agosto: Descanso habitual.
- Domingo 16 de agosto: Descanso habitual.
- Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional (San Martín).
Cómo funciona el pago para quienes deban trabajar durante el feriado
Al tratarse de un Feriado Nacional formal y no de un asueto o un "día no laborable", rige plenamente la Ley de Contrato de Trabajo.
Aquellos empleados que deban prestar servicios durante la jornada del lunes 17 de agosto tendrán derecho a cobrar la remuneración habitual con un recargo del 100%, es decir, percibiendo una jornada doble según lo estipulado por el marco legal vigente.
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