Javier Milei vuelve este lunes a Mar del Plata con su "Tour de la Gratitud"

La agenda de Javier Milei en Mar del Plata

El Presidente de la Nación también participará el martes 27, por segundo año consecutivo, en el evento denominado La Derecha Fest, organizado por su biografo personal Nicolás Marquez y que tendrá como figuras invitadas a diversos influencers libertarios.

Ese mismo día, el jefe de Estado asistirá a la función de teatro de Fátima Florez, según confirmó la comediante. La artista deslizó que el mandatario hasta podría cantar sobre el escenario.

La llegada de Milei a Mar del Plata se produce apenas horas después de su estadía en Suiza. En Davos, el Jefe de Estado reafirmó el rumbo de sus reformas y mantuvo reuniones estratégicas para atraer inversiones, un mensaje que buscará "traducir" este lunes para el público local en un contexto de fuerte ajuste y expectativas por la temporada estival.

Desde el entorno presidencial aseguran que esta recorrida federal es una pieza clave de la estrategia de comunicación directa que caracteriza al Gobierno. Se espera un fuerte operativo de seguridad en la zona de la calle Güemes, tanto por la posible masividad de seguidores como por posibles concentraciones en protesta del Gobierno libertario.