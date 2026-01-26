Javier Milei vuelve este lunes a Mar del Plata con su "Tour de la Gratitud"
El mandatario retoma su agenda federal para agradecer el supuesto respaldo popular. El martes, además, participará de La Derecha Fest.
Tras una semana de alto perfil internacional en el Foro Económico Mundial de Davos, donde disertó ante líderes globales y directivos de las principales empresas del mundo, el presidente Javier Milei regresa este lunes a Mar del Plata, donde hasta podría visitar a su expareja Fátima Florez en el teatro.
Según adelantó la semana pasada La Libertad Avanza, el mandatario llegará este lunes a Mar del Plata para una nueva escala de su denominada gira federal, donde se espera que sea en el marco de un imponente operativo de seguridad.
La actividad está programada para las 20:30 horas en la emblemática esquina de Güemes y Avellaneda, un punto neurálgico de la ciudad balnearia en plena temporada de verano.
El formato del evento, bautizado como el "Tour de la Gratitud", busca romper con la rigidez de los actos protocolares, permitiendo que el Presidente tome contacto directo con los marplatenses y turistas que se acerquen al lugar.
El objetivo central de la jornada es doble: por un lado, agradecer el acompañamiento en las urnas y el respaldo a las medidas económicas actuales; por el otro, compartir de primera mano lo que el Ejecutivo denomina el "proceso de transformación" que atraviesa la Argentina.
La agenda de Javier Milei en Mar del Plata
El Presidente de la Nación también participará el martes 27, por segundo año consecutivo, en el evento denominado La Derecha Fest, organizado por su biografo personal Nicolás Marquez y que tendrá como figuras invitadas a diversos influencers libertarios.
Ese mismo día, el jefe de Estado asistirá a la función de teatro de Fátima Florez, según confirmó la comediante. La artista deslizó que el mandatario hasta podría cantar sobre el escenario.
La llegada de Milei a Mar del Plata se produce apenas horas después de su estadía en Suiza. En Davos, el Jefe de Estado reafirmó el rumbo de sus reformas y mantuvo reuniones estratégicas para atraer inversiones, un mensaje que buscará "traducir" este lunes para el público local en un contexto de fuerte ajuste y expectativas por la temporada estival.
Desde el entorno presidencial aseguran que esta recorrida federal es una pieza clave de la estrategia de comunicación directa que caracteriza al Gobierno. Se espera un fuerte operativo de seguridad en la zona de la calle Güemes, tanto por la posible masividad de seguidores como por posibles concentraciones en protesta del Gobierno libertario.
