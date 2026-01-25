Fátima Florez confirmó que Javier Milei irá verla al teatro: "El público le va a pedir que cante"
Como si nada pasara en el país, el Presidente se prepara para otra noche de ocio en la "Feliz", y para continuar con su aparente actividad predilecta: cantar en público.
El presidente Javier Milei se prepara para un nuevo vieja a Mar del Plata, en el marco de su “Tour de la Gratitud”, y al parecer aprovechará su gira federal para, cuando no, tener un momento de ocio en lo que será un reencuentro público con su ex Fátima Florez en el teatro.
La propia artista aseguró que "está confirmadísimo" que el mandatario asistirá a su show "el martes 27 de enero, que es una función que se adelanta porque luego tiene que hacer sus actividades".
"La función va a ser más temprano, a las 21 horas puntual. Es una función que va a tener guiños especiales, porque a mi me gusta mucho jugar con la actualidad", explicó la comediante.
Pero parece que el libertario no será un simple espectador, sino que aprovechará su cercanía con las tablas para despuntar el que parece ser su gran vicio: cantar, algo que viene haciendo cada vez con más asiduidad, pese a su aparentes pocos dotes.
"Y la sorpresa es que sobre el final del show le vamos a preguntar al público si tiene ganas que el Presidente cante, y ahí seguro nos dice que si, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio", sostuvo Fátima.
Javier Milei vuelve a Mar del Plata con su "Tour de la Gratitud"
Tras una semana de alto perfil internacional en el Foro Económico Mundial de Davos, donde disertó ante líderes globales y directivos de las principales empresas del mundo, el presidente Javier Milei regresa al territorio nacional para reencontrarse con su base electoral.
Según confirmó un comunicado oficial de La Libertad Avanza, el mandatario llegará este lunes a Mar del Plata para una nueva escala de su denominada gira federal, donde se espera que sea en el marco de un imponente operativo de seguridad.
La actividad está programada para las 20:30 horas en la emblemática esquina de Güemes y Avellaneda, un punto neurálgico de la ciudad balnearia en plena temporada de verano.
El formato del evento, bautizado como el "Tour de la Gratitud", busca romper con la rigidez de los actos protocolares, permitiendo que el Presidente tome contacto directo con los marplatenses y turistas que se acerquen al lugar.
