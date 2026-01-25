Fátima Florez confirmó que Javier Milei irá verla al teatro: "El público le va a pedir que cante"

fatima florez milei

Javier Milei vuelve a Mar del Plata con su "Tour de la Gratitud"

Tras una semana de alto perfil internacional en el Foro Económico Mundial de Davos, donde disertó ante líderes globales y directivos de las principales empresas del mundo, el presidente Javier Milei regresa al territorio nacional para reencontrarse con su base electoral.

Según confirmó un comunicado oficial de La Libertad Avanza, el mandatario llegará este lunes a Mar del Plata para una nueva escala de su denominada gira federal, donde se espera que sea en el marco de un imponente operativo de seguridad.

La actividad está programada para las 20:30 horas en la emblemática esquina de Güemes y Avellaneda, un punto neurálgico de la ciudad balnearia en plena temporada de verano.

El formato del evento, bautizado como el "Tour de la Gratitud", busca romper con la rigidez de los actos protocolares, permitiendo que el Presidente tome contacto directo con los marplatenses y turistas que se acerquen al lugar.