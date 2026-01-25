Javier Milei fue parodiado en "Saturday Night Live": "Trump me tiró 20 mil millones de dólares"

El impacto de la política argentina ha cruzado fronteras de una manera inusual este fin de semana. Durante la noche del sábado, el famoso programa de la televisión norteamericana Saturday Night Live (SNL) sorprendió a su audiencia al incluir una parodia del presidente Javier Milei. El encargado de darle vida al mandatario fue el comediante Marcello Hernández, conocido habitualmente por sus posturas críticas frente a las políticas migratorias de Donald Trump. En esta ocasión, el artista, decidió ponerse el traje del líder libertario para un sketch que rápidamente se volvió viral.