Javier Milei fue parodiado en "Saturday Night Live": "Trump me tiró 20 mil millones de dólares"
SNL es el programa más visto de la televisión estadounidense donde suelen hacer este tipo de chistes. Es la primera vez que imitan al presidente argentino.
El impacto de la política argentina ha cruzado fronteras de una manera inusual este fin de semana. Durante la noche del sábado, el famoso programa de la televisión norteamericana Saturday Night Live (SNL) sorprendió a su audiencia al incluir una parodia del presidente Javier Milei. El encargado de darle vida al mandatario fue el comediante Marcello Hernández, conocido habitualmente por sus posturas críticas frente a las políticas migratorias de Donald Trump. En esta ocasión, el artista, decidió ponerse el traje del líder libertario para un sketch que rápidamente se volvió viral.
La escena se desarrolló en el marco de los "Trump Awards", una entrega de premios ficticia que emulaba la estética de los Oscar. Hernández, demostrando una gran versatilidad, utilizó un español fluido y un marcado acento rioplatense para personificar a Milei. Tras ser presentado formalmente, el personaje inició un discurso cargado de elogios hacia el mandatario estadounidense, haciendo alusión directa a los recientes movimientos financieros entre ambos países.
El guion del sketch no dejó pasar la oportunidad de mencionar el apoyo financiero del Tesoro de los Estados Unidos hacia la gestión argentina. En un tono satírico, el falso Milei exclamó: “Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares", vinculando la parodia con el acuerdo destinado a la estabilidad económica de Argentina.
La interpretación continuó profundizando en la supuesta cercanía entre ambos líderes. “Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, añadió Hernández antes de proceder a la apertura de un sobre para la categoría de "Mejor película en idioma extranjero". La sorpresa llegó cuando, al abrirlo, el sobre resultó estar vacío, lo que provocó las risas del estudio mientras el comediante remataba con un irónico: "Nada".
La parodia alcanzó su punto máximo cuando el personaje de Milei mencionó una nueva cifra económica: “Él incluyó un cheque por otros 10 mil billones de dólares... Este hombre es increíble, bro“. En ese instante, apareció en escena la versión de Donald Trump interpretada por James Johnson, quien le quitó el galardón de forma abrupta. "Adiós, amigo", sentenció Johnson, para luego cerrar con una frase delirante: "Me llevaré este premio, me llevaré a Groenlandia y me llevaré Zootopia".
Aunque Saturday Night Live no cuenta con una transmisión en directo por señales de cable en Argentina, la potencia de las redes sociales hizo que el fragmento se difundiera de forma instantánea. En plataformas como X, el video se convirtió en tendencia en cuestión de segundos, generando miles de interacciones y comentarios sobre la llegada de la figura de Milei al prime time del humor anglosajón.
