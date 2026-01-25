Javier Milei se prepara para la apertura de la "Argentina Week": ¿qué es?

Entre los temas a abordar aparecen “tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, sector farmacéutico y sector nuclear, entre otros: los referentes de cada industria expondrán en primera persona por qué la Argentina vuelve a posicionarse como un destino competitivo para el capital global”, añadió Oxenford.

En ese sentido indicó que “el programa incluirá también personalidades de renombre internacional que analizarán cómo los cambios geopolíticos están reconfigurando las cadenas de valor y reposicionando al hemisferio occidental, con impacto positivo directo en la Argentina”.

tuit milei argentina week

El mensaje completo del embajador Alejandro Oxenford sobre la “Argentina Week”

Se acerca el Argentina Week, el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente con la participación confirmada en la apertura del evento del Presidente Javier Milei, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa.

Del 9 al 12 de marzo, en Manhattan, junto con la Cancillería Argentina, presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina.

La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo.

Alguna vez escuché que no hay ideas buenas ni malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que esta iniciativa llega en el momento adecuado: cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes que no tiene precedentes históricos.

Las reformas económicas impulsadas por el Presidente Javier Milei han captado la atención internacional. Su respaldo a esta iniciativa y su participación confirmada en la apertura del evento fueron determinantes para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.

Participarán como conferencistas más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país en esta nueva etapa, atraídos por un entorno regulatorio más simple, previsible y orientado a la inversión.