Javier Milei vuelve a girar y ahora se va a Hungría para otra reunión de la ultraderecha global: la agenda
Junto al anfitrión Viktor Orbán, el mandatario argentino será uno de los protagonistas de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrollará el sábado en Budapest.
Como estaba previsto, Javier Milei parte rumbo a Hungría para participar de una nueva Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), organización con sede en los Estados Unidos pero que reúne a líderes derechistas y ultraderechistas de todo el mundo.
Se trata del enésimo viaje al exterior del mandatario argentino, que recientemente fue a los Estados Unidos, a Chile para la asunción de Kasta y a España, donde participó en el Foro Económico de Madrid y mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido neofascista VOX.
Según información oficial, el Presidente arribará a Budapest en la tarde de este viernes, aproximadamente a las 16, pero recién comenzará a cumplir con su agenda durante la mañana del sábado, con un encuentro protocolar con su par húngaro, Tamás Sulyok, que se desarrollará en el Palacio Sándor, residencia oficial del mandatario anfitrión.
Luego se reunirá con la figura más relevante del gobierno de Hungría y uno de los más reconocidos referentes de la ultraderecha global, el primer ministro Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda (Karmelita kolostor), donde ambos avanzarán sobre temas vinculados a la situación internacional, particularmente a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus derivaciones bélicas, económicas y financieras.
Pasado el mediodía del sábado (hora argentina) será el turno de la intervención de Milei en la ceremonia de cierre de la CPAC, donde ante un auditorio afín a sus ideas volverá a insistir sobre las bondades del anarcocapitalismo y las maldades del socialismo que, según el Presidente, amenaza al mundo como un fantasma que lo aterroriza.
Posteriormente, el argentino se trasladará a la sede de la Universidad Ludovika de Servicio Público, dedicada la formación de funcionarios de la administración pública, militares y policías, donde su rector, Gergely Deli, le hará entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa”, que Milei agradecerá con un breve discurso.
Es que ese mismo día, hacia media tarde (noche húngara) el Presidente emprenderá el “vuelo especial” para regresar a la Argentina, previéndose su arribo a Buenos Aires durante la mañana del domingo.
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