Javier Milei vuelve a girar y ahora se va a Hungría para otra reunión de la ultraderecha global: la agenda

Posteriormente, el argentino se trasladará a la sede de la Universidad Ludovika de Servicio Público, dedicada la formación de funcionarios de la administración pública, militares y policías, donde su rector, Gergely Deli, le hará entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa”, que Milei agradecerá con un breve discurso.

Es que ese mismo día, hacia media tarde (noche húngara) el Presidente emprenderá el “vuelo especial” para regresar a la Argentina, previéndose su arribo a Buenos Aires durante la mañana del domingo.