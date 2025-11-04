La particular explicación que Diego Santilli hizo de su candidatura testimonial: "No lo fue"

Los primeros pasos de Diego Santilli como ministro del Interior

Santilli se expresó también sobre su nuevo rol dentro del Gabinete y sostuvo que “tenemos que trabajar en equipo para sacar las reformas tan importantes que necesita la Argentina, reformas de segunda generación”.

El objetivo de Santilli como nuevo ministro del Interior será llevar a cabo negociaciones con los gobernadores para poder aplicar las reformas que el presidente Milei tiene previstas para la segunda parte de su mandato

Al respecto, el designado ministro afirmó: “Hay que trabajar coordinadamente, para eso tenemos un gobierno, un Presidente en Diputados, a las autoridades del Senado y un gobierno con un jefe de Gabinete, un ministro de Economía, con el que hay que hablar, Karina Milei, Santiago Caputo. Es el equipo para trabajar”.

En referencia a cuáles serán sus primeros pasos al frente del Ministerio, detalló: “Me encomendó la agenda extraordinaria, que empieza con el Presupuesto, sigue con la reforma laboral y el Código Penal. Luego la de ordinarias”.