Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron el nuevo Departamento Federal de Investigaciones

En ese sentido, indicó que esta nueva fuerza de élite no estará focalizada en patrullar las calles, como hacen las policías locales, sino en la investigación criminal. Será así "una Federal que trabaje en la raíz del delito para eliminarlo de fondo, no en el síntoma, una Federal que identifique y capture a los que dan las órdenes, y no solo a los ladronzuelos que las ejecutan”, expuso Milei.

“Para eso, vamos a reformar el perfil de los investigadores, vamos a capacitar en técnicas investigativas a quienes hoy integran la Federal, a incorporar personal nuevo que traiga expertos de distintos trasfondos y competencias, como carreras universitarias, en Abogacía, Psicología Social y Ciencias de la Computación”.

A su turno, Bullrich expresó: “El Departamento Federal de Investigaciones va a ser el corazón de esta nueva PFA acompañada por la seguridad de Estado, aquellos que cuidan a los tres poderes, y a la seguridad diplomática, a cargo de todas las embajadas del país”.

Esta función del DFI “concentra todos los esfuerzos de la PFA en una tarea fundamental que es llegar al hueso a cada una de las organizaciones que intentan tener dinero y poder en este país”, expuso la ministra asegurando que el nuevo organismo policial “va a generar las condiciones de investigación profunda y de inteligencia criminal, para que ningún narcotraficante, criminal o delincuente pueda caminar por las calles de nuestro país o entrar por nuestras fronteras como si nada pasara”.

"En cada lugar del país va a estar el DFI cuidando la vida, los bienes y la libertad de los argentinos", sostuvo Bullrich.

El DFI tendrá “los estándares del FBI”, según Javier Milei

“Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina, en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”, aseguró el Presidente este martes.

Milei comenzó recordando los tres pilares fundamentes desde el inicio de su gestión, como lo son, “el que las hace”, "el orden público es sagrado" y "los de azul son los buenos y los malos son los delincuentes", para luego apuntar contra los gobiernos anteriores por “denostar y demonizar” a las Fuerzas de Seguridad.

“Desde el inicio de nuestra gestión, hemos basado nuestra doctrina de seguridad en tres pilares fundamentales: en primer lugar, el que las hace, las paga, o sea que el delito debe combatirse en todo momento y en todo lugar. Segundo: el orden público es sagrado. Por eso terminamos, con los piquetes extorsivos, que tenían de rehén, a la gente de trabajo. Y tercero: los de azul son los buenos y los malos son los delincuentes. O sea, terminamos con la nefasta lógica del zaffaronismo penal, que trataba a las victimarias como víctimas y volvimos al sendero del sentido común”, marcó Milei al comienzo de su discurso.

En ese sentido, apuntó contra "los gobiernos anteriores” que “habían desprotegido a la sociedad no solo con su ideología prodelincuente, sino también porque le habían dado la espalda a las propias Fuerzas de Seguridad”, y sumó: “Ellos liberaron presos durante la pandemia, a la vez que encerraron a los inocentes y castigaban a los policías por abatir delincuentes, es decir, por hacer bien su trabajo”.

El Presidente denunció también que “las Fuerzas de Seguridad fueron denostadas, demonizadas y vaciadas de financiamiento”.

Ante esto, anunció: "Vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta, en materia forense; en materia informática y de comunicación. Esto es simple: el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas. Hay que estar a la altura del nivel de capital, capacidad organizacional y tecnología que tiene cualquier organización criminal. Cualquier otra cosa es perder el partido, antes de jugarlo”.

Cuáles son las reformas en la Policía Federal

El Decreto 383/2025, publicado este martes, establece una reforma integral de la Policía Federal, la cual dejará de intervenir en temas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se enfocará exclusivamente en investigar delitos federales y complejos, como el crimen organizado, narcotráfico, ciberdelitos, corrupción, terrorismo, etc.

Punto por punto: el nuevo Estatuto de la Policía Federal

A su vez, se decretó Se aprueba un nuevo Estatuto de la Policía Federal para redefinir sus misiones y se anunció que se actualizará su estructura organizativa, para hacerla más eficiente y orientada a la investigación.

