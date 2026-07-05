Javier Milei y Victoria Villarruel se cruzarán nuevamente en Tucumán por el 9 de Julio

En paralelo, la titular del Senado comenzó a fortalecer una agenda propia, con posiciones que en varias oportunidades se diferenciaron de las impulsadas por la Casa Rosada.

Esta ceremonia tiene un valor simbólico para Milei. Allí firmó en julio de 2024 el denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores y, en esta oportunidad, volvió a priorizar su presencia en Tucumán al cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos para asistir a los festejos por el Día de la Independencia convocados por Donald Trump, según informaron allegados a Casa Rosada.