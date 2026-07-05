Javier Milei y Victoria Villarruel se cruzarán nuevamente en Tucumán por el 9 de Julio
La vigilia por el Día de la Independencia marcará el primer acto oficial entre el Presidente y la Vicepresidenta tras varios meses de tensión y cruces públicos.
La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán tendrá un fuerte condimento político, ya que volverá a reunir en un acto oficial a Javier Milei y a Victoria Villarruel, tras el tenso episodio que protagonizaron durante los festejos por el Día de la Bandera en Rosario.
El encuentro será el próximo 8 de julio por la noche, frente a la Casa Histórica de Tucumán. Tanto el presidente como la vice confirmaron su presencia en la ceremonia organizada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien decidió invitar a todas las autoridades nacionales.
"Tucumán no excluye a nadie", afirmó el mandatario provincial, al evitar tomar partido en una interna que ya se convirtió en uno de los principales focos de tensión dentro de La Libertad Avanza.
El nuevo acercamiento se producirá apenas semanas después del episodio que dejó al descubierto el quiebre entre ambos durante los festejos por el Día de la Bandera en Rosario, cuando las cámaras registraron cómo Milei evitó saludar a su compañera de fórmula, mientras que Villarruel respondió dándole la espalda durante la entonación del Himno Nacional. Más tarde, la vicepresidenta cuestionó el trato recibido, denunció una falta de respeto institucional y apuntó contra el entorno presidencial.
La distancia política entre ambos se profundizó en los últimos meses. Las diferencias en torno a la gestión, la estrategia política y el armado territorial, sumadas al creciente aislamiento de Villarruel respecto del círculo más cercano al Presidente, terminaron por romper el vínculo que mostraban al inicio de la gestión.
En paralelo, la titular del Senado comenzó a fortalecer una agenda propia, con posiciones que en varias oportunidades se diferenciaron de las impulsadas por la Casa Rosada.
Esta ceremonia tiene un valor simbólico para Milei. Allí firmó en julio de 2024 el denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores y, en esta oportunidad, volvió a priorizar su presencia en Tucumán al cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos para asistir a los festejos por el Día de la Independencia convocados por Donald Trump, según informaron allegados a Casa Rosada.
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