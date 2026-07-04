La inusitada decisión del Gobierno con el feriado del 9 de julio: qué pasa con el fin de semana largo
Tras un Día de la Bandera que cayó sábado y no se trasladó justamente por decisión de Javier Milei, los argentinos aguardan por otro descanso extendido.
Con la llegada del mes de julio, la atención de miles de trabajadores y estudiantes se posa de inmediato sobre el calendario oficial de días no laborables y feriados de cara a lo que muchos imaginan como el próximo fin de semana largo del año.
Sin embargo, en torno a las jornadas del jueves 9 y el viernes 10 de julio se replican las dudas y las confusiones habituales. ¿Es efectivamente un fin de semana XL de cuatro días para todo el mundo?
La respuesta corta es no, y la clave radica en la letra chica de la normativa vigente. De todos modos, algunos argentinos sí podrán contar con un descanso extendido.
Jueves 9 de julio: Feriado Nacional Inamovible
Por un lado, el escenario del jueves 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia, no presenta grises. Se trata de un Feriado Nacional de carácter inamovible.
Al regirse bajo las condiciones de un feriado tradicional, la jornada aplica para la administración pública, colegios y todo el sector privado. En caso de que un empleador requiera que sus dependientes presten tareas durante ese jueves, el marco legal obliga a que se les abone la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, se paga doble).
¿El viernes 10 de julio es feriado o día no laborable?
El verdadero malentendido social surge con el viernes 10 de julio. Aunque en el imaginario popular quedó estipulado como un "feriado puente" para incentivar el turismo y unificar el descanso con el sábado y el domingo, el Poder Ejecutivo nacional lo decretó técnicamente como un "Día No Laborable" con fines turísticos.
Esta distinción técnica altera por completo el panorama para el grueso de los trabajadores del sector privado, ya que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece pautas muy diferentes a las de un feriado:
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La decisión es del empleador: En los días no laborables, el empleador del sector privado tiene la facultad unilateral de decidir si se trabaja o no.
¿Se paga doble?: No. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal a trabajar de manera habitual, los empleados percibirán su salario simple, sin ningún tipo de recargo o plus económico.
Excepciones: El día sí funciona de manera idéntica a un feriado para la administración pública (nacional, provincial y municipal), los bancos, los seguros y el sistema educativo formal, sectores donde no habrá actividad en toda la jornada.
Ante este panorama, se recomienda a los empleados del ámbito privado consultar de manera directa con las áreas de recursos humanos o los titulares de sus respectivas empresas para conocer a ciencia cierta si gozarán de un descanso extendido o si deberán presentarse a cumplir tareas con normalidad.
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