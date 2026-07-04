La inusitada decisión del Gobierno con el feriado del 9 de julio: qué pasa con el fin de semana largo

¿El viernes 10 de julio es feriado o día no laborable?

El verdadero malentendido social surge con el viernes 10 de julio. Aunque en el imaginario popular quedó estipulado como un "feriado puente" para incentivar el turismo y unificar el descanso con el sábado y el domingo, el Poder Ejecutivo nacional lo decretó técnicamente como un "Día No Laborable" con fines turísticos.

Esta distinción técnica altera por completo el panorama para el grueso de los trabajadores del sector privado, ya que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece pautas muy diferentes a las de un feriado:

La decisión es del empleador: En los días no laborables, el empleador del sector privado tiene la facultad unilateral de decidir si se trabaja o no.

¿Se paga doble?: No. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal a trabajar de manera habitual, los empleados percibirán su salario simple, sin ningún tipo de recargo o plus económico.

Excepciones: El día sí funciona de manera idéntica a un feriado para la administración pública (nacional, provincial y municipal), los bancos, los seguros y el sistema educativo formal, sectores donde no habrá actividad en toda la jornada.

Ante este panorama, se recomienda a los empleados del ámbito privado consultar de manera directa con las áreas de recursos humanos o los titulares de sus respectivas empresas para conocer a ciencia cierta si gozarán de un descanso extendido o si deberán presentarse a cumplir tareas con normalidad.