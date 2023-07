Javier Milei acusó a Patricia Bullrich de operar en su contra con mentiras para posicionarse mejor en la interna de JxC

"Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...", respondió Milei a un usuario de Twitter que lo cuestionó por criticar a Bullrich.

Pero Milei está dolido y decidió profundizar su avanzada contra la dirigente del PRO, y con un video habló de la connivencia entre Clarín y Bullrich, por la noticia que señalaba que el economista había sido repudiado en el acto de la AMIA. “Aquí dejan en evidencia la opereta que me han hecho nuevamente desde el sector de Patricia Bullrich con la total complicidad de una periodista del Grupo Clarín. Mentir y ensuciar está mal siempre y hay límites. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre...”, escribió.

Aquí dejan en evidencia la opereta que me han hecho nuevamente desde el sector de Patricia Bullrich con la total complicidad de una periodista del Grupo Clarín. Mentir y ensuciar está mal siempre y hay límites.



Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre... pic.twitter.com/aQBVUWs76N — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2023

El conflicto se retrotrae al momento en que salió a la luz la supuesta venta de las candidaturas en La Libertad Avanza y Patricia Bullrich denunció un acuerdo electoral entre el Milei y Sergio Massa.