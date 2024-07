Javier Milei con Alejandro Fantino: "La motosierra no para, siempre hay algo para cortar"

Javier Milei y los “libertarados”

También afirmó que "hasta que no vea la inflación en cero, no paro. Odio la inflación. Quiero destruir la inflación", enfatizó, para luego fustigar a quienes él mismo calificó como “libertarados”.

"Que vengan ahora los libertarados a decirme que este gobierno no es liberal porque no liberó la droga ni abrió el cepo... ¡Pero andá a cagar! Si hubiera abierto el cepo me generaban la hiper, me saqueaban los supermercados a fin de año y en enero ya no estaba más", resumió Milei la imposibilidad de llevar adelante una de sus promesas clave, que no pensaba ni piensa cumplir en el corto o mediano plazo.

“La política apostaba a que éramos libertarados, no libertarios; que estalláramos rápidamente y en enero tomaban el poder de vuelta", señalando que fue "tratado como un error" y como el representante de "los indignados, los enojados, la bronca y la ira". Y agregó que antes de las elecciones del año pasado "fuimos víctimas de la campaña más sucia de la historia de la humanidad".

Javier Milei fustigó al FMI

En otro orden pero en línea con su obsesión de abrir frentes de conflicto, Javier Milei acusó al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, de "tener mala intención manifiesta y no querer el bien para Argentina".

En medio de las negociaciones que el equipo económico que comanda Luis Caputo lleva adelante por la deuda con el organismo, el mandatario afirmó: "Hubo complicidad del jefe de la misión del FMI con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central los puts de los bancos. La gente tiene que saber la verdad".

“El jefe de la misión del Fondo fue ministro de Economía de Bachelet, que causó el desastre que causó en Chile, que además es Foro de San Pablo. ¿Por qué le permitían todo a Massa? Porque el gobierno anterior era Foro de San Pablo, era Grupo Puebla”, completó Milei.

Javier Milei contra Cristina Fernández de Kirchner

El Presidente también cruzó a Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar que la expresidenta critica sus políticas porque "Cristina no entiende lo que hice. Ella no sabe de economía. Y los economistas que la rodean, el desastre que le causaron a los argentinos es más que evidente", señaló.

Pero no se quedó contento solo con “los economistas del kirchnerismo, que evidentemente son muy malos”, afirmando que “la gran mayoría de los economistas en Argentina son unos burros, unos brutos y deberían devolver el título. Les tendrían que quitar el título porque ya no pasan ni la primera lección de economía", completó.

Tras afirmar que la política "es muy roñosa y está llena de hijos de puta", se refirió sin nombrarlo al recientemente desplazado asesor Teddy Karagozian: "Esta semana querían poner el dólar a 1.800, y le dejamos el culo como un mandril, y por eso apareció el osito traidor tratando de generar quilombo para que suba", dijo.

