Javier Milei anticipó quien sería el encargado de cerrar el Banco Central

El diputado aseguró que hay "cinco fondos de inversión interesados" en apoyar su propuesta de dolarización y uno de ellos es Bank of America.

"Hay un fondo de alto riesgo que esta dispuesto a poner 30 mil millones para realizar la operación, con eso rescatas las lelics", concluyó.

milei motosierra olavarria.jpg

Ocampo trabaja como profesor de Finanzas e Historia del ultraconservador CEMA y es investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de los Estados Unidos.

“Está feliz de la vida”, expresó el líder libertario para luego dar detalles de cuales serían sus primeros actos económicos en caso de llegar a la presidencia.

Habrá que “desarmar las Leliqs y desarmar la base (monetaria), que te puede demandar tres meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos haces”, detalló.