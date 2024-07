Javier Milei apuntó a Irán por el atentado a la AMIA: "El terrorismo iraní afecta a los argentinos"

ali jamenei iran.jpg

"Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, entre los que se encuentra el financiamiento del terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los dirigentes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una corte libre demuestre su culpabilidad ante el mundo entero", destacó el Presidente durante una conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano.

La cita fue en un hotel de Puerto Madero donde también asistieron los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

"También he instruido el Secretario de Justicia para que fortalezca la unidad especial de investigación para la causa AMIA, para abastecer a la querella de más y mejor información. Y estamos teniendo un diálogo fluido con DAIA, AMIA y Memoria Activa en esta materia", agregó Milei, quien mantuvo un encuentro hermético con su par uruguayo a propósito del evento.

Por otra parte, Milei advirtió que "el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional que afecta de forma directa la vida de los argentinos". Milei sostuvo que "el terrorismo" que se vio del 7 de octubre" del año pasado en el atentado contra Israel "es el mismo terrorismo que nos atacó a nosotros" en la AMIA en 1994.

"El atentado a la AMIA se llevó a cabo el día 10 de Av, cuando todos sabemos que a partir del 9 de Av se recuerda la destrucción del templo y es un día de ayuno y además que va del día 9 al 10. Es decir, no fue casualidad cuando lo hicieron, sabían bien lo que estaban haciendo y la fecha que lo estaban haciendo", enfatizó.

atentado a la amia El 18 de julio de 1994 se produjo un atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)

Al respecto, lamentó que este jueves "se cumplirán también tres décadas de impunidad, tres décadas de cortina de humo y maniobras groseras de parte de personajes oscuros para cubrir una de las peores atrocidades de nuestra historia".

"Se cumplirán tres décadas en la que la política y la Justicia fueron, o bien cómplices y encubridores del crimen, donde la ineptitud y la negligencia fue tan grosera y transversal que la Corte Interamericana condenó al propio estado argentino por no investigar correctamente la causa", señaló antes de aclarar: "Nosotros hoy elegimos la palabra, no el silencio. Elegimos levantar la voz, no bajar los brazos. En definitiva, elegimos la vida, porque sabemos que cualquier otra cosa es hacerle el juego a la muerte".

"Celebramos la sentencia dictada por la sala dos de la Cámara Federal de Casación Penal el 11 de abril, en la que se calificó el atentado como crimen de lesa humanidad, lo que es de suma importancia y fundamental porque lo vuelve un delito imprescriptible. Y donde también se responsabilizó finalmente a la República islámica de Irán y a Hezbollah por el atentado", dijo.

"El terrorismo odia la libertad y adora a la muerte, nosotros amamos la vida y la libertad. Muchas gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen", cerró el mandatario argentino.

De la conferencia participaron también de Débora Lipsdtadt, enviada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Katharina von Schnurbein, comisionada de combate contra el antisemitismo de la Unión Europea (UE).