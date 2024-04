Carlos Melconian respondió a las burlas de Javier Milei

"Cuando algunos economistas profesionales, por ignorancia, por resentimiento, dicen que 'no hay plan de estabilización'... ¿Y cómo es que baja la tasa de inflación? ¿Qué es magia? No. Dejamos constante la cantidad de dinero", agregó Milei.

Para ese momento, según aseguró hoy, Melconian, que estaba entre los invitados a la cena, ya se había ido.

En esta línea, el economista respondió a las burlas del Presidente: “Si hoy la economía argentina estuviera dolarizada ordenadamente a través de un programa, que es lo que de la mano de Emilio Ocampo había comprado el Presidente, entonces yo digo mirá, al final me equivoqué, había fideos y había tuco”, expresó en declaraciones a Radio Mitre.

“Sigue sin haber fideos con tuco”, ratificó Melconian y pasó a explicar que “’fideo y tuco’ fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. Yo era candidato a Ministro de Economía. Era una cuestión de campaña, no personal. Al final termina la realidad dándome la razón”.

“Si tuviéramos que hacer hoy alguna referencia monetaria o de reservas, vemos que el equipo económico habla de competencia de monedas, lo que pregonábamos nosotros”, comentó para poner como ejemplo un reciente informe presentado en Washington: Banco Central: “El vicepresidente del Banco Central indica que no hay fideos y no hay truco, muestra reservas negativas”.

“Vamos más a un escenario de bimonetariedad, convivencia de monedas”, señaló el economista.

Qué había dicho Melconian sobre la dolarización

"Si vos me invitás a comer fideos con tuco y yo llego no tenés ni fideos ni tuco digo 'me invitaste a no comer o a otra cosa'. Si me esperás con papa y huevo voy a decir '¿No te habrás equivocado?'", había mencionado el economista en una entrevista en 2023.

"Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central", continuó en ese entonces con su analogía.

Contrario a las propuestas que Milei había planteado en campaña, Melconian fue contundente al expresar su postura: "No se puede dolarizar, ni siquiera es ideológico. No tenemos ni para arrancar. Los depósitos en pesos se convierten en dólares, ¿los puedo ir a sacar mañana yo? No. Expliquemos las cosas como son, conmigo no", había apuntado.