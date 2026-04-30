Tras cambiar su voto en el debate por la ley Bases, Lucila Crexell fue nombrada embajadadora en Canadá
La senadora Lucila Crexell fue clave en la sanción de la Ley Bases en abril 2024 cuando cambió a último momento su voto después de que el gobierno de Javier Milei le ofreciera la embajada argentina ante la Unesco. El escándalo enfrió aquella designación. Dos años más tarde llegó el premio.
Lucila Crexell ya no ocupa una banca en el Senado de la Nación. Su mandato finalizó en diciembre de 2025 sin embargo el gobierno de Javier Milei se encargó rápidamente de encontrarle un nuevo cargo en el Estado. Se trata del premio por cambiar su voto a último momento y abrir así las puertas a la sanción de la polémica Ley Bases en abril de de 2024. Inicialmente Crexell se había sumado al rechazo generalizado de la oposición al mega DNU 70/2023 que fue la base para la redacción más tarde de la Ley Bases.
Ahora el gobierno libertario premió a Crexell y oficializó su designación al frente de la embajada argentina en Canadá. Así quedó plasmado en el Decreto 304/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su canciller, Pablo Quirno.
Crexell admitió, poco antes de la votación en el Senado de la Ley Bases que el gobierno de Milei le había ofrecido la embajada en la Unesco en París. Eso generó un inmediato escándalo que, aunque no evitó que la entonces senadora neuquina apoyara al Gobierno con su voto positivo, sí enfrió su designación que llegó ahora dos años más tarde.
"Sí, es verdad. Hubo una oferta y hubo una aceptación", reconoció Crexell poco antes de la votación en el Senado aunque aclaró que "no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases, que se dejó a los gobernadores para que negociaran con el Ejecutivo".
El Senado de la Nación aprobó el 9 de abril pasado su nombramiento como embajadora en Canadá. Durante aquella votación la senadora de La Rioja, Florencia López, expresó el rechazo del peronismo la designación. “Vamos a oponernos a esta postulación por una cuestión muy simple: no es ni más ni menos que la perfección o el perfeccionamiento del delito contemplado en el artículo 256 del Código Penal, que es el cohecho, el soborno o la coima“, afirmó.
Añadió que “la postulada a la Embajada de Canadá ha aceptado un soborno, una coima, porque ha permitido que se sancione en este Senado de la Nación la Ley Bases y ha negociado para su voto, ni más ni menos, que un cargo, la Embajada de Canadá”.
Y remató “Es una coimera. La voluntad de esta senadora estuvo viciada, que su voluntad no era libre. Y esto lo decimos con un conocimiento de causa. Porque es evidente el cambio de opinión que ha tenido esta senadora hoy postulada a la embajada”.
La senadora Julieta Corroza (La Neuquinidad) también rechazó el nombramiento de Crexell, que se aprobó por 45 votos favorables y 26 en contra, con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, que ya habían dado su apoyo en la Comisión de Acuerdos.
A su vez el senador peronista Carlos Linares pidió a Crexell que “explique cómo llega a esta designación ya que su pliego, cuando entró, se dijo que iba a la Unesco, y ahí hubo un voto trascendental para el oficialismo”, por lo que le preguntó a Crexell si “no le da vergüenza”.
Decreto 304/2026:
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