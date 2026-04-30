Tras cambiar su voto en el debate por la ley Bases, Lucila Crexell fue nombrada embajadadora en Canadá

El Senado de la Nación aprobó el 9 de abril pasado su nombramiento como embajadora en Canadá. Durante aquella votación la senadora de La Rioja, Florencia López, expresó el rechazo del peronismo la designación. “Vamos a oponernos a esta postulación por una cuestión muy simple: no es ni más ni menos que la perfección o el perfeccionamiento del delito contemplado en el artículo 256 del Código Penal, que es el cohecho, el soborno o la coima“, afirmó.

Añadió que “la postulada a la Embajada de Canadá ha aceptado un soborno, una coima, porque ha permitido que se sancione en este Senado de la Nación la Ley Bases y ha negociado para su voto, ni más ni menos, que un cargo, la Embajada de Canadá”.

Y remató “Es una coimera. La voluntad de esta senadora estuvo viciada, que su voluntad no era libre. Y esto lo decimos con un conocimiento de causa. Porque es evidente el cambio de opinión que ha tenido esta senadora hoy postulada a la embajada”.

Silvia Sapag Lucila Crexell

La senadora Julieta Corroza (La Neuquinidad) también rechazó el nombramiento de Crexell, que se aprobó por 45 votos favorables y 26 en contra, con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, que ya habían dado su apoyo en la Comisión de Acuerdos.

A su vez el senador peronista Carlos Linares pidió a Crexell que “explique cómo llega a esta designación ya que su pliego, cuando entró, se dijo que iba a la Unesco, y ahí hubo un voto trascendental para el oficialismo”, por lo que le preguntó a Crexell si “no le da vergüenza”.

Decreto 304/2026:

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