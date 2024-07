Con un fuerte respaldo a Sandra Pettovello, Javier Milei presentó el Plan de Alfabetización en San Juan

"No vamos a ser complacientes con el analfabetismo. No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que, como gobierno, tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala”, afirmó el mandatario.

pettovello milei

Y anunció que las pruebas Aprender, que en la actualidad se realizan a partir de sexto grado comenzarán a realizarse desde tercer grado.

Adelantó además que el programa busca "darle recursos y herramientas a los docentes, y elevar la exigencia, tanto para esos docentes como para los alumnos".

“¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país; vamos a darles recursos a las provincias para que lo formen; vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras, antes de que sea demasiado tarde”, explicó.

Y apuntó contra el peronismo por no afrontar la problemática: "no extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron, irresponsablemente, el desarrollo educativo de millones de chicos. Lamentablemente, no se ha hablado mucho de alfabetización, en Argentina, en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad”.