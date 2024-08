Javier Milei defendió a Santiago Caputo de las críticas: "Gente que no entiende nada"

"Me pidió que vote como quiera pero que me calle. Le dije 'no entendiste nada, voy a hacer lo imposible para que este tipo no sea juez'", relató Paoltroni sobre su intercambio con Caputo.

Este martes, le preguntaron al presidente Javier Milei sobre los dichos de Paoltroni y respondió visiblemente enojado: "Es gente que no entiende nada".

Pese a que no tiene un cargo formal en el Gobierno, Caputo es uno de los funcionarios que integra la mesa chica de Milei, junto a su hermana Karina, y por eso el Presidente salió en su defensa cuando los periodistas lo consultaron después de la reunión de Gabinete.

milei santiago caputo LETRA P

La respuesta contra Paoltroni

Luego del reportaje al senador libertario, una cuenta de la red social X atribuida al asesor de Milei salió a responderle. Se le adjudica a Caputo hablar a través del usuario @bprearg, según consignó el periodista Carlos Pagni, que ya había señalado otras que el hombre de confianza del presidente utilizaría para expresarse púbicamente sin revelar su identidad.

En tono chabacano, quien muchos aseguran que no es otro que Santiago Caputo, le dijo al referente formoseño: “El gordo Paoltroni me puede chupar la p... Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir”.

Ante esta amenaza, Paoltroni citó el mensaje del usuario y le contestó por la misma plataforma dando por sentado que sería el consultor político: "Es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia", escribió.

"Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo favoreció la absolución de Insfrán en Formosa y es un garante de impunidad. Queremos una Argentina distinta", sumó en la publicación, la cual finalizó con el hashtag "#LijoNo".