Denunciaron a Milei en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas por impulsar la corrida cambiaria

El documento lleva la firma de un economista y docente que pidió mantener el anonimato “para no entorpecer el procedimiento”. Según señala, el líder de La Libertad Avanza violó al menos tres artículos del reglamento y que los daños causados son “visibles y cuantificables”.

La demanda fue presentada el 18 de octubre y ratificada seis días después y a la espera de una resolución del Tribunal de Ética Profesional que conduce el doctor Julio Rotman.

La denuncia contra Milei por impulsar la corrida cambiaria

Milei habría incumplido con el artículo 8 del código que dice que "los profesionales deben abstenerse de aconsejar o intervenir cuando su actuación profesional permita, ampare o facilite los actos incorrectos, pueda usarse para confundir o sorprender la buena fe de los terceros, o emplearse en forma contraria al interés general, o a los intereses de la profesión, o violar la ley”.

En una entrevista que dio el 9 de octubre habría dicho que no recomendaba a los argentinos que ahorren en pesos. "El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Porque esas basuras no sirven ni para abono", dijo Milei

El informe monetario mensual que realiza el Banco Central mostró una caída del 12,5% de los plazo fijo durante octubre.

Según la denuncia, las declaraciones de Milei violaron los artículos 17 y 18 del código de ética profesional ya que sus dichos “carecen de objetividad, mesura y respeto por el público, por los colegas y por la profesión” y contienen expresiones “falsas, falaces, o aptas para conducir a error a cualquier persona razonable y son de evidente mal gusto".