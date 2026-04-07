Excombatientes de Malvinas tildaron de "irresponsable" al canciller Pablo Quirno por su charla con los kelpers

Usando el mismo idioma, Quirno aseguró. "There is no reason why we couldn’t trust each other. There’s no better way than becoming closer together to build that trust" (No hay razón para que no podamos confiar el uno en el otro. No hay mejor manera de construir esa confianza que acercándonos más).

La posición del canciller argentino suscitó críticas en el arco político, así como también entre los excombatientes de Malvinas. Ernesto Alonso, del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, afirmó que el episodio es similar al que protagonizó el presidente Javier Milei, cuando aseguró que el territorio debería regresar a la Argentina "cuando los isleños así lo deseen". Por esas declaraciones, el CECIM La Plata accionó en la Justicia contra el mandatario.

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"Están convalidando la estrategia británica de tratar de poner a la población que habita las Islas Malvinas como un pueblo que tiene derecho a la autodeterminación. La ONU no la considera un pueblo, porque es un población insertada por una acción colonial", subrayó Alonso.

En ese sentido, aseguró que Quirno es ministro plenipotenciario, por lo que "todo lo que diga, haga y manifieste se lo está comunicando a la comunidad internacional". "Este intercambio es un despropósito en términos de responsabilidades. Al contestarle, es como si no hubiese una disputa de soberanía, que no es una disputa limítrofe, sino que tenemos los derechos soberanos sobre un territorio ocupado y usurpado de forma colonial", agregó.

Asimismo resaltó que el diálogo, que parece de forma "coloquial" y de "buena onda", no puede ser la posición del Gobierno argentino y que Quirno no debió contestar como un ciudadano argentino sino como "el canciller de la República Argentina".

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"Son cuestiones que parecen menores, pero son acciones planificadas en la cultura estratégica y la planificación por parte de gobiernos que son absolutamente manejados desde la política exterior de Estados Unidos hacia América del Sur, con la nueva Doctrina Monroe", completó.

Por su parte, el periodista Daniel Guzmán, quien combatió en Malvinas con el Regimiento de Infantería 25, publicó una artículo en su sitio web "Agenda Malvinas" titulado "Imprudencia diplomática del Canciller Quirno en las redes sobre Malvinas", haciéndose eco de la conversación en la cuenta de X del funcionario.

En la nota, Guzmán hace referencia al perfil "descuidado, irresponsable y hasta frívolo que ejerce el alto representante argentino en un asunto como Malvinas, que requiere de la más alta seriedad, compromiso y profesionalidad".

Asimismo, cita al abogado especialista en Malvinas Juan Rattenbach, quien también criticó la performance del ministro argentino. Citando los tuits, afirmó: “Sr. canciller: no sé si usted maneja su cuenta o un CM, pero le está respondiendo a un bot que baja línea de Malvinas. Por favor, seamos responsables con la política exterior argentina y especialmente con la Causa Malvinas”.

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“Hay mucho control respecto de qué es lo que pueden publicar en redes los diplomáticos de carrera, militares en funciones e incluso instituciones y trabajadores del Estado y acá vemos a un canciller que está hablando muy suelto de cuerpo de Malvinas”, advirtió Rattenbach.

Por fuera de la órbita de los excombatientes, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,Carlos Bianco, también se refirió al canciller en duros términos: " (los intercambios) Hacen difícil precisar si se trata de un ignorante, un cipayo o una combinación de ambas cosas".

"Haría bien el canciller en empezar un curso básico de la Cuestión Malvinas. Ahí aprendería algo elemental de la posición argentina: la naturaleza bilateral del diferendo de soberanía con el Reino Unido, el principio de integridad territorial y que los isleños no constituyen una parte en la negociación", agregó.

Por último, señaló que generar este tipo de intercambios "no es un gesto inocente sino una muestra de improvisación, falta de lectura y desconocimiento de uno de los núcleos más sensibles de la política exterior argentina". "Supone correrse de los principios jurídicos del reclamo argentino y favorecer la posición británica", concluyó.