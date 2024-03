El hombre que le tiró un botellazo a Javier Milei irá a juicio oral

custodio herido milei

Cuando fue detenido, el acusado aseguró "no querer lastimar a nadie" y que estaba alcoholizado: "Me arrepiento, no quise atentar contra el Presidente", había dicho.

Sin embargo, tanto los videos como los dichos de Mercanzini en las redes sociales botella “permiten tener por acreditado en su plenitud el conocimiento y voluntad por parte del imputado”.

El juez Lijo sostuvo que "tanto las imágenes captadas durante la asunción presidencial, como los dichos del imputado al momento de efectuar su descargo - quien manifestó encontrarse afectado por el discurso del Presidente -, aunado a sus publicaciones en redes sociales, conducen a presumir que la acción desplegada por el imputado estaba dirigida concretamente a lesionar al primer mandatario".

“Tales aspectos, permiten tener por acreditado en su plenitud el conocimiento y voluntad por parte del imputado; esto es, el autor no solo ha conocido las consecuencias de su acción, sino que tuvo la intención de realizar el tipo objetivo", sostuvo el juez.

Mercanzini, de 51 años, se encuentra en libertad y será juzgado por un tribunal unipersonal. Sin fecha fijada ni mayores precisiones sobre el juicio, se conoció que hasta el momento se designó al juzgado federal 9.

