El PRO dejó solo a Javier Milei en el debate: así intentó explicar el desaire

Entre los nombres convocados por Massa se destacaban aliados que no forman parte de Unión por la Patria, como el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, los diputados nacionales Alejandro 'Topo' Rodríguez, Graciela Camaño (Bloque Federal), Mónica Fein (Socialismo) y Natalia de la Sota (Córdoba Federal), además del ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza.

Sin embargo, hubo una ausencia resonante: la de dirigentes de Juntos por el Cambio. Los flamantes socios de Milei que decidieron dejarlo solo en el debate.

El grupo de dirigentes invitados por Milei era mucho menos plural que el de Massa y estaba conformado casi exclusivamente por gente de su espacio.

Esto hizo aun más perceptible la ausencia de figuras del macrismo que habían reiterado su apoyo durante los días previos al balotaje.

En declaraciones a Radio Continental, Milei intentó explicar los faltazos de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y de cualquier otra figura del PRO. "Son de otra fuerza política, no tenían porque estar en ese lugar", aseguró.

E intentó victimizarse: "las autoridades jugaron todas para Massa, todo lo que tiene que ver con la metodología fueron cambios a favor de Massa y en contra de mi persona. Incluso a nosotros nos pusieron un cupo de invitados inferior al que les dieron a ellos", afirmó.

Sin embargo desde su propio espacio dejaron en claro que estaban sorprendidos por el faltazo y desconocían la razón por la que sus socios les dieron la espalda. En ese sentido, la candidata a vicepresidenta de la Nación de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, confesó: "no sé por qué no vinieron". En la misma línea se manifestó la diputada electa Diana Mondino: "No tengo la menor idea de por qué no vinieron".

Por su parte, Guillermo Francos, asesor del economista libertario y eventual ministro del Interior en caso de llegar al gobierno, subrayó en diálogo con CNN que Juntos por el Cambio "no era parte directa del debate". "Si hubiera habido gente de ellos habrían insistido con que hay una alianza", planteó.