El tenso momento de Javier Milei en vivo tras enojarse por "ruidos molestos"

Esto sucedió en un mano a mano en el canal A24 con el Pelado Trebucq, en el que Milei enfatizó: "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", dijo.

Trebucq le contestó al economista que fuera del aire le iba a explicar lo que pasaba, pero el libertario insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación “habla demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, justificó el diputado.

El Pelado Trebucq dio su versión de lo que pasó

"Había ruido, es cierto. Había un murmullo por encima de la lógica televisiva. Un bullicio impropio para un programa de tele. Milei tiene razón por el ruido. Yo no lo generé, pero pido disculpas como cara del programa", contó el Pelado.

Ahí explicó que el SATSAID, el sindicato que nuclea a los trabajadores de televisión, "genera paros sorpresivos" y los trabajadores dejan su puesto para comenzar su medida de fuerza. Por ende, contó que había personal jerárquico para reemplazar los que ya no están.

"Hay tanta gente que había bullicio. Cada uno hará su consideración si estuvo bien o no, eso formará parte de las subjetividades", cerró el periodista.

