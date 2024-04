El vergonzoso stand up de Javier Milei: "La economía va a crecer como pedo de buzo"

Milei contra todos: un papelón

“¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a crecer como pedo de buzo”, afirmó inspolitamente Milei y se llevó los aplausos de la sala.

Luego Milei apuntó contra Carlos Melconian, quien es crítico de su gestión: "se equivocó feo”.

“Qué quieren que les diga si había uno que decía 'no podés dolarizar si no hay fideos, no hay tuco… Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error”, aseveró Milei.

Claro, la frase y el tono de Milei cayó mal en la gente y eso le molestó al Presidente: “Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento. I'm So Sorry, la vida es así”, completó.