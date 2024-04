Javier Milei enfureció en el programa de Horacio Cabak cuando le preguntaron por sus "formas"

Ante la pregunta, el mandatario pareció no entender que y apuntó contra el periodista, aunque primero se justificó diciendo que un profesor que no usa corbata no puede ser "censurado" por eso.

"Son muy autoritarios con eso de las formas. Ustedes solo admiten las formas que les gustan a ustedes, y no admiten a una persona que es distinta. Quieren estropear a alguien que se expresa de una forma distinta a las que les gusta a ustedes", expresó molesto el libertario, ante los periodistas que quedaron atónitos.

Enseguida, Cabak se limitó a recordarle que "la Presidenta (sic) se refirió a sus modos", pero Milei continuó con su embate, y sentenció: "Todos los que tienen el paladar negro de las formas son bien autoritarios".

