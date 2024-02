Ex amigo del Presidente aseguró que Javier y Karina Milei "son los hermanos Lannister de 'Game of Thrones'"

"Los Milei, Javier y Karina, son los hermanos Lannister de 'Game of Thrones'", expresó Alberdi, quien ante la sorpresa de Daniela Ballester, afirmó "hacerse cargo" de sus frases, y cuando la conductora le consultó si hablaba de la relación de estos protagonistas, ratificó: "Así es".

El entrevistado hizo alusión a los hermanos Jaime y Cersei Lannister de la exitosa serie de épica fantástica, quienes además de ser de los principales villanos a lo largo de casi todo el show, tenían una relación muy particular.

En otro tramo de la entrevista, Gaston Alberdi señaló que "Milei gobierna para el macrismo" y anticipó que "el macrismo va a tomar el poder en marzo".

"Él no es liberal, es un conservador que trabaja para las corporaciones, su proyecto no tiene futuro y la gente no aguanta más", lamentó Alberdi.

Juan Bautista Alberdi sobre MILEI