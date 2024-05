Jorge Rial reveló el diario íntimo de Javier Milei: sus anécdotas con Giorgia Meloni y el curioso llamado de Macron

"Lo que voy a leer es textual lo que él contó", avisó en conductor de C5N antes de iniciar un relato por demás desopilante. "Karina y Sandra se pusieron re incómodas en Roma. Se me tiraba encima, ya no sabía cómo esquivar los lances. Un día me llamó a la madrugada, ya estando en Buenos Aires, para decirme que quería perfeccionar su español", dijo.